Tribunals
Vila-sacra, El Far d'Empordà, Riumors i Fortià presenten un contenciós contra Figueres per l'increment del preu l'aigua
L'empresa plurimunicipal Fisersa és qui els dona el servei en alta
Gemma Tubert
Els ajuntaments de Vila-sacra, El Far d'Empordà, Fortià i Riumors han presentat un recurs contenciós-administratiu per l'increment "desmesurat" del preu de l'aigua per part de Fisersa, l'empresa plurimunicipal de Figueres que els dona el servei en alta. Els ajuntaments han portat al jutjat l'aprovació definitiva de la modificació puntual de l'ordenança de Figueres que ho regula. Al·leguen que l'augment de preu és de gairebé el 100% i que és fruit d'una "decisió unilateral" de Figueres que "contradiu l'accés a serveis essencials". En aquest sentit, els consistoris afectats diuen que tramitat l'augment sense "cap tipus d'avís previ" i ho qualifiquen de "falta total de respecte" envers el funcionament de la resta d'ajuntaments.
L'increment suposa que passin de pagar a 0,54 euros el metre cúbic d'aigua a 1,07 euros. A més, també ha incrementat la quota trimestral de servei, que ha passat dels 138 als més de 1.250 euros. Una dada que suposa un increment del 900%, remarquen.
En un comunicat conjunt, els ajuntaments detallen que han presentat el recurs contra l'ordenança de Figueres que preveu l'increment i asseguren que ho han fet perquè han de "treballar i lluitar" perquè els seus ciutadans tinguin un "tracte just" en el pagament de serveis. "És una premissa que amb les noves tarifes imposades per l'Ajuntament de Figueres s'incompleix de forma flagrant".
A banda d'aquests quatre ajuntaments, hi hauria més poblacions afectades per l'increment. Es tracta de Llers, Cabanes, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla i Vilafant.
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà
- Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones
- El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
- Calçats Roig de Figueres acaba una etapa de 157 anys a punt per iniciar-ne una altra
- Els Mossos 'cacen' un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62