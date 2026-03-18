Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cartell FiresDetenen agent la JonqueraProjecte BTT CadaquésDesallotjaments Acàcies AltemConsell Comarcal
instagramlinkedin

Successos

Un incendi calcina un pis d'Empuriabrava i obliga a desallotjar tres habitatges

No s'han hagut de lamentar ferits

L'interior del pis d'Empuriabrava afectat pel foc. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Empuriabrava

Un incendi ha calcinat un pis d’Empuriabrava aquest dimecres al matí. El succés s’ha produït poc després d’un quart de dotze al sector Sant Mori i ha obligat a activar quatre dotacions dels Bombers, a més del SEM i de la Policia Local de Castelló d’Empúries.

Quan els serveis d’emergència han arribat al lloc, s’han trobat el foc totalment desenvolupat. La Policia Local ha desallotjat els veïns de l’edifici que eren a casa, concretament els de tres habitatges.

El fum sortint del pis d'Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

A partir d’aquí, els Bombers han iniciat les tasques d’extinció i cap a les dotze del migdia han donat el foc per extingit. Per la seva banda, la Policia Local ha informat que les flames han destrossat completament l’habitatge afectat.

Posteriorment, els Bombers han ventilat tant el pis sinistrat com la resta de l’edifici. Un cop enllestides aquestes tasques, els veïns han pogut tornar a casa seva, excepte els residents del pis cremat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
