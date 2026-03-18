Equipament social
Dos desallotjaments seguits mostren la urgència del trasllat de la residència de les Acàcies de l'Altem
Les darreres llevantades de desembre i gener van portar el riu Manol a límits preocupants provocant l’evacuació urgent dels residents amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn mental
Cada cop que hi ha un temporal de pluja i el riu Manol baixa ple hi ha una notícia que corre com la pólvora: ha calgut desallotjar d’urgència les Acàcies. No és un fet banal, es tracta del centre residencial que gestiona des de fa anys la Fundació Privada Altem, l’entitat de referència per la Generalitat de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
Les Acàcies està ubicada a l’antic mas de les Garses, en el terme municipal del Far d’Empordà. Amb les normatives actuals, avui seria impossible que obtingués els permisos administratius en aquesta localització, ja que es troba a molt pocs metres del riu Manol, en una zona considerada inundable.
Els dos temporals consecutius de llevant dels passats mesos de desembre i gener van tornar a provocar el desallotjament de tots els residents i el personal professional del centre. Un desallotjament que, tal com expliquen Manuel Toro i Albert Rosa, president i gerent respectivament de l’Altem "ni és fàcil, ni es pot fer en pocs minuts".
Una quarantena de places
A les Acàcies hi ha 44 places dedicades persones amb discapacitat intel·lectual i grans necessitats de suport. A més d’aquestes necessitats, moltes d’elles presenten trastorns associats a la seva discapacitat. Els desallotjaments preventius o urgents no són gens fàcils de dur a terme, ja que la majoria dels residents tenen dificultats de mobilitat i alguns d’ells s’han de traslladar amb les grues que habitualment permeten moure el seu cos en el dia adia i altres amb cadires de rodes o aparells similars. "Aquests darrers anys hem viscut desallotjaments dramàtics, el del temporal Glòria en va ser un d’ells", apunta Manuel Toro.
Albert Rosa, per la seva part, posa l’accent en l’esforç que suposa haver de mobilitzar en poc temps els afectats. "La feina del personal de la Fundació Altem és impagable en aquestes circumstàncies, com ho és també el suport dels voluntaris de la Creu Roja i els Bombers". El trasllat comporta haver de reubicar els residents a localitzacions que no estan preparades i que no disposen dels recursos per atendre les seves necessitats, generant malestar tant emocional com físic, i suposant un repte per els professionals de suport, que posen tots els esforços en minimitzar l’impacte negatiu de les circumstàncies en el seu benestar. En casos així, l’Altem habilita un espai provisional a les seves instal·lacions del polígon firal de Figueres. Algunes persones són traslladades a l’Hospital.
Tot plegat en un marge de temps que, amb la pràctica de les reiterades ocasions que s’ha produït una situació d’emergència "ens ha acabat convertint en uns experts per a poder-la fer en dues hores", sempre amb el risc d’haver de prendre les decisions precipitadament i sense perdre de vista la preceptiva informació a les famílies dels residents.
Un projecte desitjat
Tot plegat acaba en un carreró que, fins fa poc temps, semblava no tenir sortida i que ha començat a veure la llum quan l’Ajuntament de Figueres va aconseguir desencallar el projecte de construcció de la nova residència de la Fundació Privada Altem, amb la cessió de les dues finques del Ramon Reig, situada al nord de la ciutat.
L’Altem ja ha encarregat el projecte executiu als arquitectes Jaume Torrent i Maria Mercè Oriol. La Fundació fa temps que tracta el tema amb el departament de Drets Socials iInclusió de la Generalitat i amb experts per a acabar de definir un projecte que serà pioner a Catalunya: "Ha de ser un espai sanador i acollidor, plenament adaptat a les necessitats dels seus usuaris", conclou Albert Rosa, gerent de la Fundació Privada Altem.
El projecte al Ramon Reig és en fase de redacció amb el 2029 com a objectiu
El nou centre que projecta la Fundació Privada Altem a l’antiga llar d’infants RamonR eig tindrà cinc unitats de convivència per acollir seixanta persones en situació residencial permanent i vint més en l’espai de centre de dia. El projecte que està en fase de definició preveu aprofitar bona part de les estructures existents, sempre en planta baixa. L’Altem ha negociat un crèdit inicial amb l’Institut de Crèdit i Finances de la Generalitat de Catalunya per valor de 280.000 euros amb la finalitat de pagar el cost del projecte executiu.
L’entitat està pendent de la convocatòria de subvencions per a construcció i reforma d’espais residencials per avançar en el projecte. "Totes les administracions estan alineades per ajudar-nos", expliquen Manuel Toro i Albert Rosa.
La primera d’elles ha estat l’Ajuntament de Figueres. L’alcalde Jordi Masquef en persona es va traslladar setmanes enrere a les Acàcies per a avalar el compromís municipal per a cessió dels terrenys i una primera aportació econòmica. L’objectiu és tenir-la en funcionament el 2029 si es compleixen totes els terminis previstos.
