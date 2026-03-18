Previsions meteorològiques
El "bon temps" a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l'Empordà per mala mar
L'ambient primaveral podria notar-se abans que comenci l'estació
Andrea Valenzuela García
Aquest inici de setmana ha estat estable i assolellat, però els canvis sobtats del clima són presents a partir d'aquest dimecres i recorden el temps típic de la primavera. A més, un flux marítim de llevant està entrant a Catalunya i portarà un ambient fresc al Mediterrani.
Tot i que l'anticicló continua present, al territori català li arriben els efectes indirectes de dues configuracions atmosfèriques properes. Una d'elles és la borrasca Samuel, que va portar algunes ventades al nord de Catalunya, tot i que ja no l'afecta perquè s'està allunyant i ara se situa entre Sicília i Líbia.
Però la borrasca Therese, establerta actualment a l'Atlàntic, pot fer que girin vents de llevant que acabin arribant a Catalunya.
Previsió meteorològica per a aquest dimecres
Aquest dimecres, Catalunya ha clarejat amb núvols baixos al litoral, que tornaran en les últimes hores.
Al llarg de la tarda són probables alguns plugims en punts del quadrant nord-est del territori, podent estendre's al terç nord, i a la nit podria arribar al litoral i prelitoral.
Les temperatures mínimes seran similars a les dels dies anteriors i les màximes descendiran lleugerament, sobretot al nord-est. A Lleida, les màximes poden arribar als 22ºC, a Barcelona rondaran els 17ºC i a Girona i Tarragona el termòmetre pot arribar als 18ºC.
Vent i avisos del Meteocat
Durant tot el dia, i a tota Catalunya, el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que pot haver-hi algunes ratxes fortes al nord-oest.
Tanmateix, el Meteocat ha activat avisos per situació meteorològica perillosa a l'Empordà per mal estat de la mar, amb onades que poden arribar fins als 2,5 metres.
Dijous a Catalunya
De cara a dijous, el cel estarà més cobert, amb alguns intervals de sol a la depressió Central durant el matí.
Les probabilitats de precipitació són molt elevades al quadrant nord-est i al terç nord de Catalunya. També és probable que arribin a la meitat est i al litoral i prelitoral, tot i que, en general, seran febles.
Els termòmetres aniran en descens moderat, excepte al Pirineu, on baixaran notablement, amb possibles gelades febles, i al litoral, on la baixada serà més suau.
Divendres sense pluges
Divendres s'espera un dia tranquil. No es preveuen precipitacions en cap punt del territori català i el cel serà poc ennuvolat o fins i tot serè.
Així mateix, les temperatures màximes poden tornar a augmentar lleugerament, però les mínimes descendiran de manera lleu. Les gelades febles continuaran presents al Pirineu.
El vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini de la component est a la tarda, segons la previsió meteorològica de l'Aemet.
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà
- Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones
- El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
- Calçats Roig de Figueres acaba una etapa de 157 anys a punt per iniciar-ne una altra
- Els Mossos 'cacen' un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62