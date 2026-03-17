Urbanisme
La Diputació de Girona reprèn la tramitació del projecte per fer un pont sobre el Manol a Vilafant
El ple ha incoat un expedient nou i aprovat inicialment l’estudi informatiu previ i l'estudi d’impacte
La Diputació de Girona ha reprès la tramitació del projecte de condicionament de la GIP-5129 que preveu la construcció d'un pont sobre el riu Manol, a Vilafant, que a finals de 2024 va tombar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El ple ha aprovat incoar un nou expedient, fer l'aprovació inicial dels estudis informatiu i d'impacte ambiental i sotmetre'ls a informació pública. La sentència que va aturar el projecte estimava el recurs interposat pels veïns de Vilafant contraris.
La resolució judicial va arribar l'octubre del 2024 després d'un llarg litigi. La sentència estimava el recurs interposat pels veïns de Vilafant contraris al projecte. I en conseqüència, anul·lava part del què havia resolt el jutjat contenciós administratiu 1 de Girona (que va tractar l'afer en primera instància). En aquest sentit, l'alt tribunal considerava que l'obra -que ha de substituir l'actual passallís per un pont sobre el riu- no és una millora de la carretera actual, sinó que es tracta d'una variant.
A més, segons el TSJC, el projecte no es va tramitar com pertocava. Entre d'altres, perquè s'hauria d'haver fet un estudi informatiu previ (segons recull la Llei de Carreteres catalana). A més, la sentència també anul·lava el projecte perquè Carreteres de l'Estat n'havia emès un informe desfavorable.
Tot i que la Diputació de Girona podia presentar recurs de cassació, la corporació ja va anunciat que no ho faria. En relació a això, va manifestar que no compartia la decisió del TSJC i que tornaria a tramitar el projecte.
El ple d'aquest dimarts ha endegat els tràmits incoant un nou expedient, aprovant inicial de l'estudi informatiu previ i l'estudi d’impacte ambiental del condicionament i sotmetent-los a informació pública. L'ens ha aprovat també incorporar a l'expedient un informe favorable emès per la Unitat de Carreteres de l’Estat a Girona i la resolució de l'informe d'impacte ambiental emesa per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, que conclou que l'estudi informatiu no s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària.
Noves línies de subvencions
D'altra banda, la Diputació ha aprovat una nova línia de subvencions als municipis per finançar inversions en residències assistides per a gent gran. L’import màxim de cada subvenció serà de 65.000 euros, amb uns percentatges màxims de finançament d’entre el 50 % i el 100 % del cost de la inversió, en funció de la població. La previsió és que al maig s'iniciï el període de sol·licituds. D'altra banda, l'ens ha aprovat al ple d'aquest dimarts uns ajuts per al finançament de fires i salons d'orientació educativa en l'àmbit de les comarques gironines per incorporar-les a la propera modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027.
Les bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions promogudes conjuntament pel servei d’Educació i Joventut i pel servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació. Amb l'objectiu d’oferir un espai d’informació, orientació, assessorament i acompanyament a l'alumnat matriculat en centres educatius d’estudis obligatoris i postobligatoris de la demarcació.
L'import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 9.000 euros ni inferior a 1.000 euros.
Contractació cultural
D'altra banda, la Diputació ha impulsat la creació d'un nou espai amb models i eines específiques per a la contractació cultural, elaborat de manera coordinada entre els serveis de Compra Pública, Comunicació Cultural, Cooperació Cultural i Patrimoni. L'espai vol ser un punt de suport tècnic i d’orientació jurídica pensat per facilitar la feina dels municipis. L'objectiu és reforçar la seguretat jurídica i garantir una aplicació correcta del marc normatiu en un sector complex i amb casuístiques pròpies.
En aquest primer desplegament, es posaran a disposició dels ens locals diversos models i recursos prioritaris, que s’aniran ampliant de manera progressiva: Modelatge dels contractes de representació teatral i actuació musical; Modelatge dels contractes per a exposicions temporals d’obres d’art i Model de contracte d’edició d’obra literària.
