Vilanant
El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
La neteja, prevista per recuperar aquest punt com a proveïdor d'aigua, no aporta cap indici criminal i tanca una nova via d'investigació sobre les restes localitzades el 2021 sota una escala de l'edifici
La troballa d'uns ossos a l'antiga rectoria de Vilanant inspira una llegenda i una ruta
Una empresa especialitzada va fer divendres passat el buidatge i la neteja del pou de l’Ajuntament de Vilanant, a l’espai que antigament havia ocupat la rectoria, sense localitzar-hi cap resta sospitosa ni cap indici criminal. L’actuació estava inclosa en el pla de la xarxa municipal per recuperar aquest punt com a proveïdor d’aigua, però també responia a la voluntat de comprovar si al fons del pou s’hi amagava algun element relacionat amb la troballa d’ossos feta el 2021 a l’edifici, segons ha avançat el diari El Punt Avui.
L’operació va ser seguida amb atenció pel forense Narcís Bardalet, que havia aconsellat inspeccionar el pou després que, durant les obres de rehabilitació de l’antiga rectoria per convertir-la en la seu de l’Ajuntament, els obrers descobrissin una pila d’ossos sota les antigues escales.
El buidatge va posar al descobert que el pou havia estat utilitzat com a paperera i abocador. A l’interior s’hi van trobar llaunes, bosses, rajoles i altres residus, però no cap element que permeti relacionar-lo amb un possible crim. Un cop net, el pou queda en condicions perquè se’n pugui extreure aigua clara, tot i que la intervenció no ha servit per aclarir l’origen de les restes trobades a l’edifici.
Aquella troballa es va produir el 3 de desembre de 2021, al cap de dos mesos d’haver començat les obres de rehabilitació de la rectoria per ubicar-hi l’ajuntament i altres dependències municipals. Arran del descobriment, l’alcaldessa, Anna Palet, va fer les gestions amb els Mossos d’Esquadra i el forense de torn, que es va endur els ossos per analitzar-los.
Els ossos superaven el llindar d'antiguitat
Les restes es van traslladar a l’Institut de Medicina Legal, on els forenses van determinar que superaven el llindar d’antiguitat perquè, en el cas que haguessin estat objecte d’un crim, aquest delicte ja hauria prescrit. Amb aquest criteri, el jutjat va decretar-ne el sobreseïment.
Malgrat això, l’Ajuntament va mantenir l’interès per aclarir la procedència dels ossos. Palet va reclamar que li retornessin les restes i va impulsar una investigació per intentar determinar si podien correspondre a una dona vinculada a la rectoria i per posar nom als protagonistes d’una història transmesa oralment al municipi.
L’anàlisi de les restes ha anat a càrrec de Bardalet i de l’arqueòleg Ot Ordeig, autors d’un informe extens que s’ha de presentar públicament a Vilanant. Segons les conclusions, entre el material localitzat hi ha ossos humans i d’animals, i almenys un dels humans correspon a una dona.
Videte, vigilate et orate
En paral·lel, la troballa ha donat peu a una proposta cultural impulsada pel municipi. L’estiu de 2024, Vilanant va presentar Videte, vigilate et orate, un relat d’Isabel Guzman Ivars il·lustrat per Leonard Beard que parteix de la descoberta dels ossos i que es va completar amb una visita teatralitzada pel nucli antic. El consistori emmarca aquesta iniciativa en la voluntat de reforçar l’interès patrimonial i turístic del poble.
La neteja del pou, però, no ha aportat cap element nou a la investigació, que continua sense resoldre del tot què amagaven les restes localitzades sota l’escala de l’antiga rectoria.
- Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
- Dani el Rojo, d'atracador de bancs a xofer de Messi i escriptor: 'La policia es guanyava la vida amb nosaltres quedant-se part dels diners
- Prop de 900 trucades per la ventada que frega els 170 km/h a l'Alt Empordà
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- L'Escala, un municipi transformat: així ha triplicat la demografia en mig segle
- La ventada frega els 170 km/h al nord de l'Alt Empordà