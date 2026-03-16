Turisme
Roses impulsa un sistema digital per ordenar l'accés i aparcament a les cales del cap de Creus
Vuit punts del municipi tindran sistemes de control i hi haurà una app i una web amb informació en temps real sobre l’ocupació i reserva d’aparcaments
L’Ajuntament de Roses ha fet un pas més per ordenar l’accés a les platges i cales situades dins del Parc Natural del Cap de Creus tirant endavant la contractació de les obres de digitalització i regulació sostenible d’aquest àmbit. El procés està en avaluació pendent d’adjudicació. S’han presentat tres ofertes. Permetrà disposar de la informació sobre els aparcaments i ocupació en temps real, una mesura que se suma a les actuals per evitar la congestió de la zona.
L’actuació que ara es contractarà inclou el subministrament i la instal·lació de senyalització dinàmica en diversos punts del municipi per informar sobre l’estat de la carretera de Montjoi i altres avisos d’interès general.
Segons el document, el projecte també incorporarà una aplicació mòbil i una pàgina web que permetran consultar en temps real l’ocupació de vehicles a l’àmbit de les cales i reservar places a les diferents zones d’aparcament habilitades. A més, es preveu la col·locació d’elements de control basats en càmeres lectores de matrícules en diversos punts estratègics del recorregut, especialment als voltants de l'encreuament de la carretera de Montjoi amb el carrer Ausiàs March i a la mateixa zona de Montjoi, per controlar els vehicles que hi accedeixen o continuen cap a Jòncols i poder donar informació.
La memòria concreta que la senyalització dinàmica s’instal·larà en vuit punts del municipi, concretament en diferents vies d’entrada a Roses com la C-260, la GI-610, la Gran Via Pau Casals, el Port de Pescadors i l’entorn del mercat.
Afluència superior a la capacitat
El consistori justifica la necessitat del contracte per la forta afluència de visitants sobretot durant la temporada d’estiu, quan, segons recull el text, se supera amb escreix la capacitat del Parc Natural del Cap de Creus.
L’objectiu municipal és millorar l’accés a la carretera de Montjoi i reduir el trànsit innecessari cap a l’interior del parc natural, alhora que s’ofereix informació actualitzada sobre l’estat del trànsit, els aparcaments i altres incidències o esdeveniments d’interès general. El projecte tècnic ha estat redactat per BCN Projectes Associats, S.L.
Aquesta contractació s’emmarca en el projecte "La transformació turística de Roses", cofinançat amb fons Next Generation EU, dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions. En concret, forma part de l’actuació 11, centrada en la digitalització de l’accés sostenible a platges i recursos marítims, i s’inscriu en l’eix 3 de transició digital.
El projecte pendent de la contractació es va treure a licitació per 272.499,38 euros amb un termini d’execució dels treballs de dos mesos. Per tant, el sistema podria estar enllestit aquest estiu.
Roses regula des de després de la pandèmia de la Covid l’accés a les cales de cap de Creus. S’apliquen restriccions als vehicles entre dos quarts d’onze del matí i les quatre de la tarda, el juliol i l’agost. Es permet a cotxes i furgonetes que hagin pagat l’impost de circulació a Roses.
