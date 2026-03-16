Educació
Més del 75% dels centres públics de l'Alt Empordà no faran sortides el curs vinent
En un comunicat l’Assemblea de Docents de l’Alt Empordà assegura que ja són 60 els centres adherits al manifest de protesta i esperen que la resta de claustres es pronunciïn
Han convocat una setmana de mobilitzacions amb "passejades grogues" a Figueres, L’Escala i Roses, que culminaran amb la vaga de dijous i divendres
L'Assemblea de centres docents de l'Alt Empordà assegura que més del 75% dels centres públics de la comarca, uns 60 centres, ja s'han adherit formalment al manifest que acorda no realitzar sortides, colònies ni pernoctacions durant el curs vinent. "L'Assemblea ha donat un cop de puny sobre la taula. En una mostra d'unitat sense precedents a la comarca", diu l'entitat en un comunicat.
En aquest sentit, també esperen que aquesta xifra "augmenti en les pròximes hores", ja que la resta de centres de la comarca encara han de decidir per claustre si s'uneixen a la mesura de protesta. L'Assemblea ja s'havia posicionat prèviament en contra de l'últim pacte signat entre el Departament, la UGT i CCOO, "un acord que la base docent considera insuficient i que només compta amb el suport de sindicats que representen el 20% del professorat", asseguren.
L'assemblea de centres docents de l'Alt Empordà puntualitza que aquest qüestionament "no posa en dubte el valor pedagògic de les sortides i les colònies", sinó que vol "evidenciar" que la qualitat educativa "no es pot continuar sostenint sobre la sobrecàrrega i el voluntarisme permanent del professorat".
Accions informatives
Per visibilitzar el conflicte i explicar la situació a la ciutadania a peu de carrer, l’Assemblea ha organitzat una setmana d'accions informatives que aniran seguides d'un berenar popular.
- Dilluns (17:00 h): La Rambla de Figueres.
- Dimarts (17:00 h): Plaça de les Escoles de L’Escala.
- Dimecres (17:00 h): Davant els cinemes de Roses.
La setmana de protesta culminarà amb dues jornades de vaga: el dijous amb una manifestació a Girona, i el divendres amb una gran mobilització de tot Catalunya a Barcelona.
L'Assemblea de l'Alt Empordà confia que la contundència d'aquesta mesura i la unitat entre docents i direccions serveixi per forçar el Departament a una negociació real; una negociació que respongui a les necessitats del sistema educatiu públic, deixi de fer propaganda d'acords sense fonament i comenci a treballar de veritat en favor del col·lectiu i per un ensenyament digne.
- Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
- Dani el Rojo, d'atracador de bancs a xofer de Messi i escriptor: 'La policia es guanyava la vida amb nosaltres quedant-se part dels diners
- Prop de 900 trucades per la ventada que frega els 170 km/h a l'Alt Empordà
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- La ventada frega els 170 km/h al nord de l'Alt Empordà
- Gemma Bes, nutricionista: “L’exercici incrementa l’estrès oxidatiu, la inflamació muscular i les necessitats de reparació”