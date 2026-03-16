Més del 75% dels centres públics de l'Alt Empordà no faran sortides el curs vinent

En un comunicat l’Assemblea de Docents de l’Alt Empordà assegura que ja són 60 els centres adherits al manifest de protesta i esperen que la resta de claustres es pronunciïn

Han convocat una setmana de mobilitzacions amb "passejades grogues" a Figueres, L’Escala i Roses, que culminaran amb la vaga de dijous i divendres

VÍDEO | Uns 300 docents tallen la rotonda de Borrassà a l'N-II per reclamar més recursos i condicions "dignes" pel personal

VÍDEO | Uns 300 docents tallen la rotonda de Borrassà a l'N-II per reclamar més recursos i condicions "dignes" pel personal

L'Assemblea de centres docents de l'Alt Empordà assegura que més del 75% dels centres públics de la comarca, uns 60 centres, ja s'han adherit formalment al manifest que acorda no realitzar sortides, colònies ni pernoctacions durant el curs vinent. "L'Assemblea ha donat un cop de puny sobre la taula. En una mostra d'unitat sense precedents a la comarca", diu l'entitat en un comunicat.

En aquest sentit, també esperen que aquesta xifra "augmenti en les pròximes hores", ja que la resta de centres de la comarca encara han de decidir per claustre si s'uneixen a la mesura de protesta. L'Assemblea ja s'havia posicionat prèviament en contra de l'últim pacte signat entre el Departament, la UGT i CCOO, "un acord que la base docent considera insuficient i que només compta amb el suport de sindicats que representen el 20% del professorat", asseguren.

L'assemblea de centres docents de l'Alt Empordà puntualitza que aquest qüestionament "no posa en dubte el valor pedagògic de les sortides i les colònies", sinó que vol "evidenciar" que la qualitat educativa "no es pot continuar sostenint sobre la sobrecàrrega i el voluntarisme permanent del professorat".

Per visibilitzar el conflicte i explicar la situació a la ciutadania a peu de carrer, l’Assemblea ha organitzat una setmana d'accions informatives que aniran seguides d'un berenar popular.

  • Dilluns (17:00 h): La Rambla de Figueres.
  • Dimarts (17:00 h): Plaça de les Escoles de L’Escala.
  • Dimecres (17:00 h): Davant els cinemes de Roses.

La setmana de protesta culminarà amb dues jornades de vaga: el dijous amb una manifestació a Girona, i el divendres amb una gran mobilització de tot Catalunya a Barcelona.

L'Assemblea de l'Alt Empordà confia que la contundència d'aquesta mesura i la unitat entre docents i direccions serveixi per forçar el Departament a una negociació real; una negociació que respongui a les necessitats del sistema educatiu públic, deixi de fer propaganda d'acords sense fonament i comenci a treballar de veritat en favor del col·lectiu i per un ensenyament digne.

