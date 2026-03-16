Temporal de vent
EN IMATGES | Les conseqüències de la forta ventada a l'Alt Empordà
Amb ratxes de fins a 170 km/h al coll de Belitres, el temporal de vent ha provocat incidències a Roses, la Jonquera, Figueres i Garrigàs, ha deixat dos ferits lleus i ha afectat la circulació de l'R11
S’havia anunciat i, aquesta vegada, l’alerta s'ha equivocat: el gran protagonista del cap de setmana a l’Alt Empordà ha estat el vent. I és que, tot i que dissabte al matí va ploure, a última hora de la tarda les ventades ja van començar a guanyar força i s'han allargat fins aquest dilluns al matí, quan encara es deixen sentir les últimes ratxes.
El moment més intens, però, es va viure diumenge, quan es van registrar cops de vent que van arribar gairebé als 170 km/h al coll de Belitres, a Portbou, i un intens temporal marítim.
El telèfon d’emergències 112 va rebre 314 trucades relacionades amb el temporal de vent a l’Alt Empordà. La majoria d’incidències han estat per caiguda d’arbres i branques, elements inestables de façanes, mobiliari urbà malmès i altres desperfectes similars. Entre les més destacades hi ha la caiguda parcial d’una bastida al carrer de Viena de Roses i el bolcament d’un camió a la Jonquera.
També a la Jonquera, un home va resultar ferit lleu per la caiguda d’una branca a la via pública i va ser traslladat a l’Hospital de Figueres. A Garrigàs, un altre home també va resultar ferit lleu i va rebre l’alta in situ.
A Figueres, diumenge al matí van caure diversos pins i branques de grans dimensions al Parc Bosc, a la zona pròxima a la cafeteria, així com a la Pineda de la Pujada del Castell i a la zona esportiva.
El temporal també va afectar la mobilitat ferroviària i va obligar a interrompre la circulació de l’R11 entre Caldes de Malavella i Figueres.
Els arbres van ser els principals perjudicats per la forta ventada, en un moment dedicat de l'any a l'inici de la floració i amb el terra humit a causa de les darreres i copioses pluges. A la ronda Sud de Figueres van caure alguns exemplars que no estaven en bones condicions i només va caldre una ràfega forta per a fer-los caure.
Com passa sovint en cas de tramuntanada, no va faltar el ball de papereres i contenidors en molts municipis de la comarca.
Finalment, cal destacar que també hi ha hagut afectacions a la xarxa elèctrica i de telecomunicacions a l’Alt Empordà, juntament amb el Ripollès i Osona. Endesa continua treballant per retirar arbres caiguts sobre les infraestructures i restablir el subministrament elèctric als abonats afectats.
