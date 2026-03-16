Temporal de vent
L'Alt Empordà tanca l'episodi de vent amb més de 300 trucades al telèfon d'emergències
El SEM ha atès dues persones ferides lleus a Garrigàs i la Jonquera
A la província de Girona s'han registrat més de 1.100 avisos atesos pels Bombers
Les comarques gironines han estat l’epicentre de l’episodi de vent que ha obligat a activar el pla d'emergències Ventcat. Amb el tancament de l’alerta, el balanç deixa 1.127 avisos atesos pels Bombers a la Regió d’Emergències de Girona, la gran majoria per retirar o assegurar arbres i branques caigudes, cables, pals elèctrics i, en grau més baix, tanques, cartells, rètols o elements de façanes.
En paral·lel, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 1.822 trucades operatives relacionades amb l’episodi, que han generat 1.161 expedients. La majoria de les incidències s’han concentrat a les comarques gironines, especialment al Gironès, amb 544 trucades —el 31,8% del total—, a l’Alt Empordà, amb 314 —el 18%—, i al Baix Empordà, amb 235 —el 13,5%. Segons Protecció Civil, el 92,3% de les trucades han estat per comunicar caigudes d’arbres i branques, elements inestables de façanes o mobiliari urbà malmès.
Els Bombers han atès, des de la mitjanit i fins a les set del matí d’aquest dilluns 1.127 avisos a la Regió d’Emergències de Girona. Davant l’elevat volum de serveis, el cos va reforçar aquest diumenge el dispositiu operatiu a la demarcació gironina, amb més dotacions als parcs i a la sala de control territorial, i també amb suport d’efectius arribats d’altres regions d’emergències.
Quatre ferits lleus
Pel que fa a les afectacions personals, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha rebut 314 per incidents derivats del vent a l'Alt Empordà. Els afectats han estat la Jonquera i Garrigàs.
A la xarxa viària, a la demarcació de Girona continuen talla
des la GIV-5132 a Fontcoberta i la GIV-4714 a Campelles per la caiguda d’arbres sobre la via. A més, també continua tallada la BV-4024 al coll de Pal per la presència de neu a la calçada.
Els Agents Rurals també han hagut d’intervenir en diversos punts de les comarques gironines. Al Ripollès, s’ha actuat a Ripoll per retirar arbres caiguts en pistes forestals a petició de la Policia Local, i a Camprodon, per la caiguda d’un arbre damunt d’una línia elèctrica. Al Pla de l’Estany, s’ha fet una actuació a Porqueres per pals elèctrics malmesos i cablejat penjant sobre la via.
Incidències elèctriques
El temporal ha provocat, a més, nombroses incidències a la xarxa elèctrica i de telecomunicacions, sobretot al Ripollès, l’Alt Empordà i el Pla de l'Estany. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) ha informat d’afectacions a la telefonia fixa i mòbil per danys al cablejat aeri. Les incidències no són generalitzades, però sí que tenen una afectació especial a Planoles, al Ripollès, perquè totes les companyies depenen d’una mateixa infraestructura que ha quedat malmesa.
Per la seva banda, Endesa assegura, segons Protecció Civil, que continua treballant a contrarellotge per retirar arbres caiguts damunt les infraestructures elèctriques i instal·lar grups electrògens per reposar el servei. La companyia ja n’ha mobilitzat 36 i preveu que tots els clients afectats recuperin el subministrament aquest mateix dilluns.
