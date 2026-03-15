Laia Servera: «Hem d’intentar que allò que emetem a l’SX3 faci de Catalunya un país millor quan sigueu grans»
La periodista i doctora en comunicació Marta Narberhaus va ser reconeguda amb la IV Beca en Comunicació audiovisual Montserrat Minobis
L’acte va començar amb una conversa entre la Cap de continguts de l’SX3 i el Consell Ciutadà d’Infants de Figueres
L’auditori del Museu de l’Empordà va acollir el passat divendres 13 de març l’entrega de la IV Beca en comunicació audiovisual Montserrat Minobis. Marta Narberhaus, periodista i doctora en comunicació, va ser la guardonada pel projecte “La perspectiva de gènere als informatius infantils”.
La premiada, que no va poder assistir a l’esdeveniment, va ser reconeguda per un estudi sobre la representació de les dones periodistes, els temes amb visió de gènere i la promoció de la igualtat i els drets de les dones al programa InfoK del canal SX3. Narberhaus va mostrar el seu agraïment pel reconeixement a través d’un vídeo en el qual va dir que en aquest informatiu enfocat als més joves de la casa «es desprèn que els seus valors estan encaminats a continuar avançant en una narrativa plural, equitativa i inclusiva».
L’acte, que fou conduït per la periodista rosinca de TV3 Marta Gibert, va començar amb una conversa entre Laia Servera, cap de continguts infantils de l’SX3 en funcions, i cinc representants del Consell Ciutadà d’Infants de Figueres. Servera, que també ha sigut presentadora i directora de l’InfoK, va explicar als cinc consellers que fer aquest programa és «un pes positiu i una responsabilitat molt gran, perquè feu el que feu esteu aprenent i per això busquem poder donar-vos les eines perquè quan sigueu grans sigueu persones honestes, formades i amb sentit crític».
Durant el col•loqui, la cap de continguts infantils de l’SX3, va exposar la responsabilitat que té el canal Super 3 en el futur del català. «Una de les eines que tenim perquè estimeu i utilitzeu la llengua catalana és ensenyar-vos-la, però també cal que tingueu referents que la parlin». En aquest sentit, va dir que «la clau és que també parleu en català quan jugueu i no només amb la família i a classe» i per això «cal que pugueu veure, per exemple, superherois i superheroïnes doblats al català, perquè si no és així difícilment l’utilitzareu per jugar».
«Una de les eines que tenim perquè estimeu i utilitzeu la llengua catalana és ensenyar-vos-la, però també cal que tingueu referents que la parlin»
En aquesta tertúlia que van mantenir els membres del CCIF amb Laia Servera, també va poder mostrar la necessitat de despertar el sentit crític des de la infantesa, ja que «cal que us ho qüestioneu tot. Sempre poseu-vos preguntes davant de tot allò que trobeu i us farà ser més grans». A tall d’exemple va parlar de la manera que s’expliquen les diferents formes de celebrar el Cap d’Any i la diversitat de motius, fent que poder-ho relatar «doni una visió del món molt més àmplia». De fet, responent a una de les conselleres, Servera digué que «amb l’InfoK busquem donar una visió rica del món i crítica, per tal que compteu amb eines per tenir una opinió ferma i basada en els vostres arguments». I va acabar dient que com a SX3, «nosaltres decidim quins dibuixos emetem i hem d’intentar que tot allò que programem faci de Catalunya un país millor quan sigueu grans».
L’entrevista també va portar Laia Servera a parlar sobre les seves referents, els motius que la van portar a ser periodista i els seus inicis a TV3. La comunicadora va explicar que va començar portant les cintes dels informatius a l’InfoK i com des d’allà va acabar dirigint i presentant aquest noticiari. «No va ser difícil arribar-hi, van caldre molts anys i molta feina i un cop hi arribes, fer-ho bé i continuar fent-ho bé, i això és el més complicat».
Parlant amb la periodista rosinca, la responsable de l’SX3, exposà els canvis en el panorama audiovisual respecte al de fa 15 anys i va posar negre sobre blanc sobre les dificultats que es troben amb l’aparició «de grans plataformes i un algoritme que hi juga un pes molt important». «El nostre contingut crec que és molt atractiu i divers, però no tenim tanta força com altres mitjans per arribar a tot arreu i, malauradament, tenim molta mainada que no coneix el Super3 i hem d’intentar arribar-hi», afirmà la ponent. Per acabar, digué que «els nens i les nenes tenen tanta set d’aprendre que un contingut divulgatiu els pot semblar interessantíssim i l’han de combinar, com els adults, amb altres continguts perquè es puguin relaxar».
L’acte d’entrega de la IV Beca en Comunicació audiovisual Montserrat Minobis, impulsada pel Col•legi de Periodistes, l'Associació Catalana de Dones Periodistes (ACDP), i la Càtedra Hipòlit Nadal de Revistes en Català, amb la col•laboració de l'Ajuntament de Figueres i de la Diputació de Girona, va finalitzar amb els parlaments. Primer va prendre la paraula Marta Corcoy, presidenta de l’ACDP, per dir que «aquesta beca va néixer amb la necessitat de recuperar i fer que no es perdés la feina feta per la Montserrat Minobis, fomentant la recerca en temes audiovisuals i que tinguin la perspectiva de gènere o visibilitzi les dones» i que «tenim el repte de donar més visibilitat a aquests treballs, ja que són molt importants i encara els tenim a un segon nivell». Gemma Gironella, regidora d’Igualtat, va cloure aquest esdeveniment dient que «som aquí per reconèixer el talent, l’esforç i la dedicació de dones periodistes, com el de la Marta Narberhaus». Gironella també va aprofitar el seu torn per recordar Minobis: «Com a periodista i feminista fou pionera a l’hora d’informar sobre la lluita de les dones i va treballar incansablement per aconseguir una societat més justa. Els seus valors, el seu compromís i la seva tasca han sigut font d’inspiració per moltes, i per això és tan important continuar reconeixent-la».
- Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim
- Navata vol adquirir el castell del segle XIII per frenar el seu deteriorament, protegir-lo i potenciar el patrimoni local
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Una start-up de Figueres llegeix el cervell en temps real amb un sensor assequible i revoluciona la salut mental
- Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
- Dani el Rojo, d'atracador de bancs a xofer de Messi i escriptor: 'La policia es guanyava la vida amb nosaltres quedant-se part dels diners