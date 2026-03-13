Reobren la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada des de la borrasca Harry
La GI-612 recupera la circulació en ambdós sentits després dels treballs d'estabilització del talús afectat pel temporal del 20 de gener
La previsió inicial era reobrir a la circulació de vehicles per Setmana Santa
La carretera GI-612, que uneix Llançà i el Port de la Selva, ha quedat reoberta al trànsit en ambdós sentits després que s'hagin completat les actuacions necessàries per estabilitzar el talús afectat per l'esllavissada registrada al punt quilomètric 6+000 el 20 de gener, arran de les pluges associades a la borrasca Harry. La previsió inicial era reobrir a la circulació de vehicles per Setmana Santa.
Segons ha informat el Servei Territorial de Carreteres de Girona, a la zona afectada s'hi estan executant els treballs finals d'acabament. Per aquest motiu, mentre durin aquestes tasques, la circulació es regularà amb pas alternatiu de vehicles en aquest tram de la via.
El Servei Territorial de Carreteres també ha indicat que s'adoptaran les mesures de senyalització i regulació del trànsit necessàries per garantir la seguretat dels usuaris mentre es desenvolupin els treballs.
Llançà, municipi especialment afectat pel temporal del 20 de gener
El temporal del 20 de gener va afectar amb especial intensitat l'Alt Empordà, i Llançà en va ser un dels municipis més castigats. L'episodi va provocar incidències a la xarxa viària, amb inundacions, esllavissades i altres afectacions. En el cas de la GI-612, el despreniment va obligar a tallar completament la carretera. A més, els Bombers van precintar les dues cases situades a la part superior del talús.
Per tal d'assegurar la zona, s'ha intervingut sobre el talús amb la projecció de formigó, la instal·lació d’una malla metàl·lica i la col·locació de barres d’ancoratge.
Crítiques de SOS Costa Brava pel model urbanístic
Poc després del despreniment, SOS Costa Brava va difondre imatges de l’esllavissada a Llançà i va carregar contra el fet de permetre construccions en punts amb forts pendents. “És el resultat d’edificar en pendents impossibles al Cau del Llop”, afirmaven.
L'entitat advertia també que es vol mantenir el mateix model en altres àrees, com Super Fener, i recorda que han portat el cas a la via judicial per intentar frenar-ho.
