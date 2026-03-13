El temps
L'arribada d'un front provocarà un desplomament de les temperatures, pluja vent i mala mar a l'Empordà
Diumenge hi ha un avís taronja per ventades fortes a la comarca
L'arribada d'un front provocarà un desplomament de les temperatures, pluja, neu i vent durant el cap de setmana a Catalunya
Valentina Raffio
L'arribada d'un front amenaça de deixar un cap de setmana de mal temps a Catalunya. Segons apunta el Servei Meteorològic (Meteocat), aquest fenomen irromprà dissabte i deixarà almenys dues jornades marcades per xàfecs generalitzats, tempestes i episodis de calamarsa, baixada de la cota de neu, forts vents i un desplomament generalitzat dels termòmetres a tot el territori. L'entitat ja ha activat avisos per neu i vent a tota la franja del Pirineu i per mala mar a l'Empordà. Sobretot de cara a diumenge, que ara per ara es perfila com la jornada més adversa de tot l'episodi.
Els models indiquen que aquest front carregat d'aire fred començarà a fer-se notar en les pròximes hores. El canvi de temps es consolidarà a partir de dissabte, quan els meteoròlegs vaticinen una jornada marcada pel descens de les temperatures i per l'arribada de pluges disperses a tot Catalunya, que en general seran d'intensitat entre feble i moderada, però que localment podrien anar acompanyades de tempesta i fins i tot de calamarsa. Per a aquesta jornada hi ha dos avisos de nivell groc activats per acumulació de neu tant a la Vall d'Aran com al Pallars Sobirà, tot i que s'esperen nevades generalitzades en gran part de la franja pirinenca.
Diumenge sembla que les pluges s'aniran dissipant i, tot i que la inestabilitat continuarà en diversos punts del territori, la jornada es perfila com més assolellada que l'anterior. Els meteoròlegs parlen d'una altra baixada de les temperatures, sobretot durant el matí, a pràcticament tot el territori. Tant al matí com a la tarda hi ha activats avisos per neu i vent a totes les comarques pirinenques. Els més severs, de nivell taronja, es concentren a l'Empordà, el Ripollès i el Berguedà. També s'han activat avisos de nivell groc per mala mar a la costa de l'Empordà.
Segons expliquen des de Meteocat, els pronòstics apunten a un "cap de setmana amb ambient hivernal" a Catalunya. Especialment a les zones de muntanya. La majoria d'efectes adversos derivats del pas d'aquest front, de fet, es concentren al Pirineu, per la qual cosa es demana extremar les precaucions en aquestes zones i "ser prudents" en les activitats a l'aire lliure. En alguns punts s'estima que aquest temporal podria deixar acumulacions de fins a 15 centímetres de neu i vents de més de 80 km/h. Amb una mica de sort, la situació començarà a millorar a partir de dilluns. Tot i que encara és aviat per saber-ho amb certesa.
