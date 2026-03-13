Successos
Detenen un home amb una ordre de recerca després de fugir d'un control policial a Empuriabrava
L'arrest es va produir després d'una persecució iniciada en un dispositiu conjunt de la Policia Local de Castelló i els Mossos
El conductor va abandonar el vehicle i va intentar escapar a peu
La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut un home que tenia una ordre de recerca i detenció pendent després d'una persecució policial iniciada en un control preventiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra al sector Carlit d'Empuriabrava.
Segons ha informat la policia, el conductor va fugir del punt de control, fet que va activar un seguiment policial que va acabar al camí natural de la Muga. Durant la persecució, l'home va abandonar el vehicle al sector Montseny i va intentar escapar a peu, però finalment va ser interceptat per les patrulles.
A banda de la detenció per l'ordre judicial pendent, els agents li atribueixen diverses infraccions relacionades amb la conducció i la fugida. En concret, se l'investiga per conduir un vehicle de motor sense el permís corresponent, desobeir les ordres dels agents i la senyalització viària, i escapar d'un control preventiu.
El vehicle va quedar immobilitzat amb parany, mentre que el detingut va ser posat a disposició policial després de comprovar-se que li constava una ordre de recerca i detenció.
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
- La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador
- Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
- Catalonia Sacra incorpora el temple de Figueres on es va casar Felip V i va ser batejat i acomiadat Salvador Dalí
- La Jonquera, entre els 'punts crítics' d'una operació mundial contra el tràfic il·lícit de residus
- El Meteocat avisa: el temps a Catalunya farà un gir inesperat de temperatures
- L'aparició d'un esvoranc a la calçada obliga a tallar la C-260 en direcció a la sortida de Roses