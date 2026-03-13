Societat
Els Horts Comunitaris de Castelló d'Empúries, terra d'oportunitats dins el projecte "Targetes com Tu" de Càritas
L'Ajuntament facilita la cohesió social de persones vulnerables, utilitzant els horts com a eina per desenvolupar habilitats i crear vincles socials
Els Horts de Castelló d’Empúries han donat la benvinguda a un nou hortolà, a través del projecte "Targetes Com Tu", impulsat per Càritas per fomentar la inclusió social i la participació comunitària. L’alcaldessa, Anna Massot, ha explicat que "els Horts Comunitaris i Ecològics municipals són un projecte que neix el 2020 amb la voluntat d’oferir a la ciutadania un espai de trobada, d’aprenentatge i de convivència al voltant de l’agricultura ecològica. És una iniciativa que combina la sostenibilitat ambiental amb una clara vocació comunitària i social". Massot recalca que "més enllà del cultiu, els horts són un espai de relació entre veïns i veïnes, on es comparteixen coneixements, experiències i valors com el respecte pel medi ambient, el consum responsable i el treball comunitari".
Projecte "Targetes Com Tu"
El projecte Targetes Com Tu té com a objectiu crear oportunitats per a persones en situació de vulnerabilitat, utilitzant els horts com a espai de trobada, aprenentatge i creació de vincles socials. Mitjançant l’acompanyament i el suport individualitzat, les persones participants poden desenvolupar habilitats, establir relacions i formar part d’una comunitat activa i solidària.
Nou hortolà
L’acollida del nou hortolà va comptar amb representants de Càritas, de l’Ajuntament i de l’equip tècnic d’Acció Social, així com amb els companys i companyes que ja formen part del projecte, que van rebre en Julio amb un gran esperit de col·laboració i acollida. Els horts continuen essent un espai comunitari i ecològic, on la terra es converteix en un pont per a la inclusió, la convivència i la participació ciutadana.
Projecte comunitari
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries gestiona aquests horts com un projecte comunitari, on les persones poden treballar la terra, compartir experiències i aprendre sobre agricultura sostenible. Massot indica que "des de l’Ajuntament continuarem impulsant iniciatives com aquesta, que contribueixen a construir un municipi més sostenible, saludable i amb més cohesió social".
Per la seva part, Càritas aporta a l’espai una funció d’acollida i acompanyament, especialment per a persones en situació de vulnerabilitat. Amb el projecte Targetes Com Tu, Càritas busca que aquestes persones desenvolupin habilitats, guanyin autonomia i creïn vincles amb la comunitat a través de l’hort.
