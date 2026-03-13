Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Horts Comunitaris de Castelló d'Empúries, terra d'oportunitats dins el projecte "Targetes com Tu" de Càritas

L'Ajuntament facilita la cohesió social de persones vulnerables, utilitzant els horts com a eina per desenvolupar habilitats i crear vincles socials

L’acte d’acollida del nou hortolà als hots municipals de Castelló, dins un projecte de Càritas.

/ Càritas

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Castelló d'Empúries

Els Horts de Castelló d’Empúries han donat la benvinguda a un nou hortolà, a través del projecte "Targetes Com Tu", impulsat per Càritas per fomentar la inclusió social i la participació comunitària. L’alcaldessa, Anna Massot, ha explicat que "els Horts Comunitaris i Ecològics municipals són un projecte que neix el 2020 amb la voluntat d’oferir a la ciutadania un espai de trobada, d’aprenentatge i de convivència al voltant de l’agricultura ecològica. És una iniciativa que combina la sostenibilitat ambiental amb una clara vocació comunitària i social". Massot recalca que "més enllà del cultiu, els horts són un espai de relació entre veïns i veïnes, on es comparteixen coneixements, experiències i valors com el respecte pel medi ambient, el consum responsable i el treball comunitari".

Projecte "Targetes Com Tu"

El projecte Targetes Com Tu té com a objectiu crear oportunitats per a persones en situació de vulnerabilitat, utilitzant els horts com a espai de trobada, aprenentatge i creació de vincles socials. Mitjançant l’acompanyament i el suport individualitzat, les persones participants poden desenvolupar habilitats, establir relacions i formar part d’una comunitat activa i solidària.

Els horts de Castelló d'Empúries donen la benvinguda a un nou hortolà

/ Càritas

Nou hortolà

L’acollida del nou hortolà va comptar amb representants de Càritas, de l’Ajuntament i de l’equip tècnic d’Acció Social, així com amb els companys i companyes que ja formen part del projecte, que van rebre en Julio amb un gran esperit de col·laboració i acollida. Els horts continuen essent un espai comunitari i ecològic, on la terra es converteix en un pont per a la inclusió, la convivència i la participació ciutadana.

Projecte comunitari

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries gestiona aquests horts com un projecte comunitari, on les persones poden treballar la terra, compartir experiències i aprendre sobre agricultura sostenible. Massot indica que "des de l’Ajuntament continuarem impulsant iniciatives com aquesta, que contribueixen a construir un municipi més sostenible, saludable i amb més cohesió social".

Per la seva part, Càritas aporta a l’espai una funció d’acollida i acompanyament, especialment per a persones en situació de vulnerabilitat. Amb el projecte Targetes Com Tu, Càritas busca que aquestes persones desenvolupin habilitats, guanyin autonomia i creïn vincles amb la comunitat a través de l’hort.

Els Horts Comunitaris de Castelló d'Empúries, terra d'oportunitats dins el projecte "Targetes com Tu" de Càritas

