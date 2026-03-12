Presons
La Xarxa Dret i Presó demana que s'assumeixin "responsabilitats" pel suïcidi de tres interns, dos a Figueres
Les entitats denuncien el "fracàs" dels plans de prevenció del suïcidi als centres penitenciaris
Dos interns se suïciden en poques setmanes a la presó de Figueres
La Xarxa Dret i Presó, que agrupa diverses entitats, demana que s'assumeixin "responsabilitats, tant polítiques com penals" després que hagi transcendit que tres interns s'han suïcidat a les presons catalanes en poques setmanes aquest 2026, dos a la de Figueres. "No es pot normalitzar la pèrdua de vides humanes sota custòdia de l'administració sense assumir responsabilitats ni oferir explicacions públiques", assenyala la xarxa. Segons les entitats, la mort de tres interns evidencia el "fracàs" dels plans de prevenció del suïcidi en l'àmbit penitenciari i posa de manifest la necessitat d'investigar l'augment del rigor disciplinari, l'ús de l'aïllament penitenciari i altres pràctiques coercitives.
En el comunicat, la xarxa apunta que els casos s'han conegut gràcies al monitoratge que fa la societat civil i lamenta que no s'hagin donat a conèixer oficialment. Així, reclama "transparència" al Departament de Justícia i l'acusa d'haver "dificultat" conèixer les circumstàncies de les morts.
"Suposa una manca absoluta de transparència, un menyspreu pel dret a la informació i contribueix a la deshumanització de les persones privades de llibertat", afirmen. Encara avui, es queixen, no saben qui són les persones difuntes, les causes de les morts o la situació de les seves famílies. "En definitiva, no s'ha facilitat cap informació sobre uns fets tan greus i tràgics", conclouen. A més, reiteren la necessitat de crear un grup de treball parlamentari per abordar la situació a les presons.
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- La Jonquera, entre els 'punts crítics' d'una operació mundial contra el tràfic il·lícit de residus
- L'aparició d'un esvoranc a la calçada obliga a tallar la C-260 en direcció a la sortida de Roses
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe