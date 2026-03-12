Successos
A presó quatre detinguts que tenien un cultiu amb 1.017 plantes de marihuana a Sant Pere Pescador
La Guàrdia Civil també els va intervenir 66 kg de cabdells preparats per a la seva distribució
Sant Pere Pescador
La Guàrdia Civil ha detingut a Sant Pere Pescador quatre homes, d'entre 25 i 36 anys i de nacionalitat albanesa, per tràfic de drogues, elaboració i cultiu de marihuana i frau elèctric. La policia els va arrestar després d'entrar en una casa aïllada del municipi on tenien un cultiu amb 1.017 plantes i 66 kg de cabdells preparats per a la seva distribució.
A més, els agents van descobrir que la instal·lació elèctrica estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa per abastir els sistemes de ventilació, il·luminació i climatització de la plantació. Els quatre arrestats van ingressar a presó després de passar a disposició judicial.
