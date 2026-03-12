Successos
A presó dos lladres per setze robatoris a empreses de l'Empordà, la Selva i el Gironès fent servir furgonetes robades
Els Mossos van localitzar a Banyoles un dels vehicles sostrets amb 6.000 en tabac i un altre calcinat a Torroella
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres dos homes de 46 i 25 anys a Figueres per quinze robatoris amb força i un més amb violència a diverses empreses del Baix i Alt Empordà, la Selva i el Gironès. Per fer-ho, van utilitzar fins a quatre furgonetes que havien robat. Els arrestats van cometre tots els fets en menys de dos mesos. En concret, els Mossos van tenir coneixement del primer dels robatoris el 15 de desembre i l'últim el 4 de febrer. La investigació es va iniciar per part de les comissaries de Figueres i Roses que van detectar que s'havien produit vuit robatoris i en tots ells, coincidia que hi havien participat els mateixos homes en alguns casos sols o en altres fets amb més autors .Els dos detinguts han ingressat a presó.
El primer robatori amb força va tenir lloc la tarda del dia 15 de desembre en una bugaderia de Llançà on dos homes i una dona van accedir forçant un bombí i van emportar-se diners en efectiu. Tres dies més tard, el 18 de desembre, els dos empresonats van entrar en una empresa d'Avinyonet de Puigventós i al cap de quatre hores van fer el mateix en una farmàcia del poble, on a més, van agredir la dependenta i se li van emportar la caixa registradora.
Els cinc robatoris següents els van cometre en menys de tres setmanes. En concret, entre el 21 de desembre i el 7 de gener van entrar en una empresa de mobles a Vilasacra i a tres empreses dedicades al sector de manteniment, construcció i equipament de piscines situades a Figueres, Castelló d’Empúries i Viladamat. En aquest últim municipi també van intentar accedir, sense aconseguir-ho, a un magatzem particular.
El 10 de febrer, fruit de les indagacions fetes, van poder determinar la participació d'aquests dos homes en els vuit robatoris i en van detenir un a Figueres. Al segon el van detenir el 7 de març per quatre robatoris amb força i un de violent. A més, també se'l va arrestar per desobediència als agents de l'autoritat quan va saltar-se un control dels mossos a Figueres el 25 de febrer i per un delicte contra la seguretat del trànsit perquè conduïa una motocicleta sense permís de conduir per pèrdua de punts.
Tres robatoris amb força més
La Unitat d’Investigació de Girona els hi atribueix a tots dos, tres robatoris amb força més, dos en grau de temptativa i un de consumat. Els fets es remunten tots a la matinada del dia 15 de gener. Els detinguts van intentar accedir a un bar de Celrà poc abans de les tres i, una hora més tard, en una empresa a Girona sense aconseguir-ho. Cap a les sis, sí que van consumar el robatori en una empresa de Palol d’Onyar d’on es van emportar una furgoneta de dins el recinte, dos mòbils, un mesurador digital i un gravador làser.
El vehicle sostret va aparèixer incendiat tres dies després a Vilanova de la Muga. El mesurador digital el van recuperar els investigadors de Figueres durant una entrada i registre duta a terme per desmantellar una plantació de marihuana a casa d'un dels arrestats.
Dies abans, el dia 4 de febrer, agents de la comissaria de Banyoles van detenir a un dels arrestats, juntament amb una dona de 39 anys, amb una furgoneta sostreta en una empresa de la Pera (Baix Empordà) l'1 de febrer. Dins del vehicle van localitzar i recuperar un miler de paquets de tabac valorats en més de 6.000 euros que procedien d’un robatori amb força comès en un bar de Medinyà la nit del 2 de febrer i un mòbil sostret a l’empresa de Palol d’Onyar.
El segon vehicle sostret a la Pera va aparèixer el mateix dia del robatori calcinat a Torroella de Montgrí.
Els mossos també van detenir a la dona, de 39 anys i amb antecedents, que va participar en el robatori de la bugaderia de Llançà. La detenció es va fer el 15 de febrer a Figueres.
Els detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el dia 12 de febrer i el dia 10 de març, respectivament.
Els investigadors conclouen que el detingut de 46 anys va cometre tres robatoris més, a la comarca de la Selva, concretament la matinada de l'1 de febrer en un bar de Riudellots de la Selva i l’endemà en un taller mecànic, també de Riudellots, i una empresa de Vilobí d’Onyar.
L’arrestat amb una altra persona, van utilitzar els dos vehicles sostrets a la Pera per perpetrar aquests robatoris. Amb un d’ells els investigadors el van poder situar per la zona on van cometre els fets, abans de cremar-lo a Torroella de Montgrí i l’altre, que és amb el que se'l va detenir amb posterioritat a Banyoles, el van encastar contra el taller mecànic. La investigació continua oberta per tal d'identificar i detenir a la resta d’autors.
