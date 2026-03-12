Agricultura regenerativa
De l'Empordà al món: Neix RF+, un segell per certificar l’agricultura regenerativa i combatre el 'greenwashing'
The Regen Institute presenta el nou estàndard auditable que certifica l'agricultura regenerativa real i auditable, complint la nova Directiva Europea sobre declaracions mediambientals
Impulsada des de Catalunya amb vocació internacional, la certificació permet a productors i marques demostrar el seu impacte real en el sòl i accedir a nous mercats amb total transparència
The Regen Institute ha escollit la fira Alimentària, que se celebra del 23 al 26 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, per presentar oficialment RF+ (Regen Foods), un nou estàndard auditable per a productes d’agricultura regenerativa. Segons explica el seu president, l'empordanès Francesc Font, la iniciativa vol aportar criteris verificables en un context de més pressió reguladora europea sobre les declaracions mediambientals en l’etiquetatge alimentari.
De l'Empordà al món
Nascut a l'Empordà, però amb una clara ambició i aplicabilitat internacional, el segell RF+ es posiciona com la resposta definitiva al greenwashing en el sector agroalimentari. La certificació assegura no només l'absència total d'insums químics de síntesi -alineant-se amb els principis ecològics-, sinó també la millora demostrable de la salut del sòl, la captura de carboni i el foment de la biodiversitat. «L'agricultura regenerativa corria el risc de convertir-se en una simple etiqueta de màrqueting buida de contingut. Amb RF+, el que estem construint és un pont de confiança directa i inqüestionable», explica l'expert en agricultura regenerativa Francesc Font, President de The Regen Institute. «Volem crear un vincle real entre un consumidor que cada vegada està més conscienciat, però que ja no vol ser enganyat amb falses promeses verdes, i un productor que s'està deixant la pell al camp i necessita transmetre, d'una manera rigorosa i auditable, que està fent les coses bé. Aquest segell és la garantia que hi ha un canvi real a la terra i al lineal del supermercat».
Rigor tècnic i compliment de la nova Directiva Europea
Una de les grans fortaleses del segell RF+ és el seu rigor i independència. L'esquema de certificació està verificat i auditat per Certifood, entitat de control de referència al sector agroalimentari. Això garanteix que les auditories són completament externes i objectives.
A més, l'estàndard neix en estricte compliment de la recent Directiva (UE) 2024/825, que prohibeix les declaracions mediambientals genèriques o enganyoses. «Les marques d'alimentació necessiten avui, més que mai, seguretat jurídica i transparència davant les noves normatives europees. El segell RF+ els permet accedir als lineals més exigents d'Europa amb la tranquil·litat absoluta de saber que el seu impacte ambiental i les pràctiques dels seus proveïdors estan auditats des de l'origen sota un estàndard científic clar», afegeixen des de la direcció tècnica de la certificació.
Un ecosistema integral: del camp al lineal
The Regen Institute és una associació sense ànim de lucre dedicada a transformar el sistema agroalimentari global cap a un model veritablement regeneratiu. A través del segell RF+, l’entitat impulsa un estàndard auditable i transparent que connecta els productors compromesos amb la salut del sòl amb els consumidors i mercats més exigents. Darrere d’aquest segell hi ha un ecosistema integral que acompanya la transició del camp al lineal.
L’institut reinverteix el 100% dels ingressos generats per la certificació en investigació, formació i divulgació del sector. A més, treballa en estreta sinergia amb The Regen (Academy & Consulting), l’empresa de serveis que, amb més de 20 anys d’experiència en projectes d’arreu del món, acompanya empreses agrícoles en la seva transició cap a aquest model, demostrant que la sostenibilitat ambiental pot anar de la mà de la rendibilitat econòmica i productiva.
El seu president Francesc Font és membre de la novena generació d’una família de pagesos de l’Empordà, Va començar practicant aquella agricultura convencional majoritària en el seu entorn i que, a més, havia estudiat a la universitat. Fins que el 2012 es va adonar que s’havia d’allunyar dels fertilitzants químics i insecticides: «Els costos cada vegada eren més cars, els sòls s’anaven degradant i els productes eren tòxics. La meva filla havia nascut feia poc i em feia cosa acariciar-la després d’estar tot el dia en contacte amb ells», recorda. Es va decantar llavors per l’agricultura ecològica i regenerativa per cultivar les seves finques d’ametllers, vinyes i oliveres. D’allà va néixer Can Font Orgànic, l’oli d’oliva verge extra Pel qual va guanyar el 2025 un dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles.
