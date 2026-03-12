Successos
Llançà recupera dos habitatges ocupats i Figueres frustra una altra ocupació gràcies a l’alerta dels veïns
La Policia Local de Llançà en una de les intervencions deté un jove per violació de domicili en una segona residència
La Policia Local de Llançà han recuperat dos habitatges ocupats il·legalment al municipi . Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Figueres va evitar aquest dimecres, 11 de març, una nova ocupació després de rebre l’avís dels veïns.
El primer dels casos de Llançà es va registrar el 5 de març en un immoble situat al carrer Sant Pau. El segon va tenir lloc el 8 de març en un habitatge del carrer Fané i va acabar amb la detenció d’un jove de 19 anys, segons fonts policials.
En aquest darrer cas es tractava d’una segona residència i els agents locals van arrestar el jove com a presumpte autor d'un delicte de violació de domicili. En l’actuació hi van intervenir conjuntament la Policia Local de Llançà i els Mossos d’Esquadra de Figueres.
Des del cos policial han remarcat que les dues recuperacions han estat possibles gràcies al seguiment dels agents i també a la col·laboració ciutadana, que consideren clau per detectar aquest tipus de situacions i actuar amb rapidesa.
Ocupació frustrada a Figueres
A Figueres, la intervenció policial va tenir lloc aquest dimecres al carrer Nou, 171. La Guàrdia Urbana va mobilitzar diverses dotacions arran del ràpid avís dels veïns i va identificar dues persones que acabaven d’entrar a l’immoble. Finalment, totes dues van marxar i es va poder evitar que la intrusió es consolidés, segons ha informat l’Ajuntament de Figueres.
Precisament, l’alcalde Jordi Masquef va anunciar durant la Diada de la Guàrdia Urbana que la ciutat disposarà aquest 2026 d’una oficina antiocupacions il·legals d’habitatges, que s’ubicarà a la nova subseu de la policia local en un punt cèntric de la ciutat. Aquest servei ha de permetre informar i acompanyar els veïns afectats per aquest tipus de situacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- La Jonquera, entre els 'punts crítics' d'una operació mundial contra el tràfic il·lícit de residus
- L'aparició d'un esvoranc a la calçada obliga a tallar la C-260 en direcció a la sortida de Roses
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe