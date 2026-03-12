Educació
La literatura uneix Europa: estudiants de l'institut Illa de Rodes de Roses viatgen a Bèlgica i Romania
L’alumnat participa en projectes Erasmus+ i EPAS que promouen la ciutadania europea i l’intercanvi cultural
L’Institut Illa de Rodes de Roses ha desenvolupat durant la primera setmana de març dues mobilitats internacionals amb alumnat de primer de Batxillerat, en el marc del seu projecte d’internacionalització vinculat als programes europeus Erasmus+ i Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu (EPAS).
Socis europeus
Entre l’1 i el 6 de març, dos grups d’estudiants del centre van viatjar simultàniament a Arlon (Bèlgica) i a Bucarest (Romania) per participar en activitats educatives amb centres socis europeus. Les estades han combinat treball acadèmic, activitats culturals i visites institucionals amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement del projecte europeu i fomentar l’intercanvi entre joves de diferents països.
Un dels grups, format per alumnes de la matèria de Ciutadania, Política i Dret, es va desplaçar a Arlon per participar en el projecte Erasmus+ Reading Europe: United Through Literature, desenvolupat amb l’Institut NotreDame d’Arlon.
Durant l’estada, els estudiants van participar en tallers literaris centrats en l’obra 'First Blood' de l’escriptora belga Amélie Nothomb i van assistir a diverses activitats acadèmiques al centre belga. El programa també va incloure una visita al Parlament Europeu de Brussel·les, on els alumnes van poder conèixer el funcionament de les institucions comunitàries.
Paral·lelament, un segon grup d’alumnes de primer de Batxillerat que cursen francès va participar a Bucarest en el projecte Lire l’Europe, en col·laboració amb el centre Școala Centrală de Bucarest. En aquest cas, la mobilitat va combinar el treball literari en llengua francesa amb activitats culturals i patrimonials. Durant la setmana, els estudiants van visitar el Parlament de Romania, van fer un recorregut històric per la ciutat de Bucarest i van participar en tallers educatius en espais culturals.
Segons el centre, aquestes mobilitats formen part de l’estratègia d’internacionalització de l’institut, que busca oferir a l’alumnat experiències educatives europees que combinin aprenentatge acadèmic, convivència intercultural i coneixement de les institucions europees. Com a centre acreditat Erasmus+ i Escola Ambaixadora del Parlament Europeu, l’Institut Illa de Rodes promou projectes que fomenten la ciutadania europea, el pensament crític i el diàleg entre estudiants de diferents països.
