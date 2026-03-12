Educació
Una estudiant de la Jonquera obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: "He estudiat fins a deu hores diàries"
L’accés a la formació sanitària especialitzada en aquest àmbit és un dels més exigents de les proves, ja que aquest any hi havia més de 3.300 aspirants per només 280 places
Laura Teixidor
La jonquerenca Pilar Cufí Acevedo, de 27 anys i graduada a la Universitat de Girona (UdG), ha obtingut la segona millor nota d'Espanya en les proves d’accés de formació sanitària especialitzada en l'àmbit de la psicologia. Concretament, es tracta del PIR (Psicòleg Intern Resident), l’examen que permet especialitzar-se en psicologia clínica dins del sistema públic de salut.
A la convocatòria d'aquest any, que es va fer el 24 de gener passat, es van presentar un total de 3.355 persones que aspiraven a obtenir una de les 280 places PIR que s'oferien a tot l'Estat. D'aquesta manera, en el cas de psicologia és el segon àmbit amb més dificultat per obtenir un lloc vacant, amb una ràtio de dotze aspirants per cada plaça; només per darrere de Biologia, amb gairebé 14 aspirants per plaça. Concretament a les comarques gironines només hi ha tres places vacants a l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). L'àmbit que oferia més places és el de Medicina, amb un total de 9.276.
Cufí s’hi presentava per primera vegada després de mesos intensos de preparació. “M’he estat preparant durant un any; a partir de l'estiu estudiava entre vuit i deu hores al dia, tota la setmana menys un dia de descans”, explica a aquest diari. Tot i el bon resultat, assegura que no esperava una posició tan alta. “Ja m'havia començat a planificar per a les convocatòries següents”, diu, tenint en compte les dificultats per obtenir una plaça.
L'estudiant de la Jonquera remarca que aquesta realitat contrasta amb la creixent demanda d’atenció psicològica. “Avui dia parlem molt de salut mental, però en realitat no hi ha prou suficients places i cada any hi ha més gent que s’hi presenta”, afirma.
Cufí admet que "el repte ve a partir d'ara", que és quan es començarà a desenvolupar professionalment
El bon resultat li donarà avantatge a l’hora d’escollir lloc de residència, una decisió que encara està valorant. D’entrada, però, li agradaria quedar-se a prop de casa. “M’agradaria triar l’IAS per la proximitat i perquè també hi ha bons professionals”, explica, en referència a la Xarxa de Salut Mental de l’Institut d’Assistència Sanitària a Salt. Tot i això, també preveu visitar altres centres durant les jornades de portes obertes abans de decidir.
Un cop comenci la residència, espera poder orientar la seva carrera dins la psicologia clínica, possiblement en l’àmbit infantojuvenil, amb el qual ja ha tingut contacte. “He treballat molt en l’àmbit educatiu i amb nens i adolescents, és un entorn que em resulta familiar”, assenyala. També admet que "el repte ve a partir d'ara", que és quan es començarà a desenvolupar professionalment. "A l'examen demostres coneixements teòrics, però ara ve la realitat".
Convocatòria amb polèmica
Els resultats publicats recentment són provisionals però els definitius no se sabran fins al març. Precisament, la convocatòria d’aquest any ha estat especialment convulsa. Tal com avançava aquest diari, ha estat marcada per retards i una mala gestió, amb diverses queixes per part dels aspirants que s'hi presentaven. “Hi ha hagut caos organitzatiu; els resultats s'han publicat un mes més tard respecte a l'any passat i hi ha aspirants que el dia de l'examen encara no sabien si estaven admesos”, explica. Diversos tràmits administratius es van endarrerir i alguns recursos encara s’estaven resolent després de la prova.
Per altra banda, l'eliminació de la seu de l'examen a Girona també ha sigut un trasbals per als aspirants gironins. "Vam haver d'anar a Barcelona, en el meu cas des de la Jonquera, just el cap de setmana que hi va haver el caos ferroviari, amb la suspensió de trens de Rodalies; vaig dubtar molt sobre si presentar-me o no perquè no sabia si podria tornar a casa".
"Val la pena intentar-ho i no quedar-se amb el dubte de si ho hauries pogut fer"
Cufí va acabar el grau de Psicologia a la UdG el 2021 i durant aquest temps ha alternat diferents feines, com ara vetlladora en un menjador escolar. Explica que preparar el PIR requereix un gran esforç personal i també recursos econòmics per poder dedicar-hi temps.
Pilar Cufí és l'única representant de la Universitat de Girona que apareix en algun dels rànquings publicats pel Ministeri de Sanitat, en els quals aparexen les deu millors notes de cada àmbit: medicina, infermeria, farmàcia, psicologia, biologia, química i física.
Malgrat tot, admet que presentar-se ha valgut la pena i anima altres estudiants que s’ho plantegin a intentar-ho si realment és el que volen. “Si t’hi poses, és perquè realment t’agrada. Val la pena intentar-ho i no quedar-se amb el dubte de si ho hauries pogut fer”, conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
- VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
- Figueres reobrirà la pujada del Castell la setmana vinent i la inaugurarà el 21 de març amb busos elèctrics fins al Castell
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir