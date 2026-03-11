Societat
Shoma Nandini, de la Fundació Vicente Ferrer, explicarà històries de dones valentes a Roses
L'associació Llunàtics de Roses organitza aquesta xerrada el 12 de març per donar a conèixer històries de superació femenina i la tasca de la Fundació a l'Índia
El Teatre Municipal de Roses acull el 12 de març la xerrada Dones valentes, pobles vius, una proposta de l'associació Llunàtics de Roses que convida a descobrir històries reals de superació i canvi social protagonitzades per dones de comunitats vulnerables. La sessió anirà a càrrec de Shoma Nandini, portaveu de la Fundació Vicente Ferrer, i tindrà lloc a partir de les set de la tarda. Durant aproximadament una hora, la ponent compartirà experiències viscudes i relats personals que permetran conèixer de prop la realitat de moltes dones que, malgrat les dificultats, han esdevingut agents de canvi dins les seves comunitats. L’entrada a la conferència és d’accés lliure.
Educació i salut
A través del seu testimoni, Nandini explicarà també la trajectòria i la tasca de la Fundació Vicente Ferrer, una organització de cooperació internacional que treballa des de fa dècades per combatre la pobresa i promoure el desenvolupament sostenible, especialment en zones rurals de l’Índia. Els seus projectes abasten àmbits com l’educació, la salut, l’habitatge, la inclusió social i, especialment, l’empoderament de les dones com a motor de transformació social. La xerrada oferirà una mirada més humana i propera al treball de cooperació, posant el focus en les històries de vida que sovint hi ha darrere dels projectes socials.
En aquest sentit, l’acte vol mostrar com el lideratge i el coratge de moltes dones han contribuït a millorar les condicions de vida dels seus pobles i a generar noves oportunitats per a les generacions futures. Cooperació internacional La xerrada Dones valentes, pobles vius no només pretén donar a conèixer projectes de cooperació, sinó també generar un espai de reflexió sobre la solidaritat, la justícia social i la capacitat de les persones per transformar el seu entorn. A més, segons els organitzadors, la xerrada és una oportunitat per conèixer com el coratge i el lideratge de moltes dones poden transformar pobles sencers, així com per apropar-se a la realitat de la cooperació internacional a través de testimonis directes.
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
- La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- Figueres reobrirà la pujada del Castell la setmana vinent i la inaugurarà el 21 de març amb busos elèctrics fins al Castell