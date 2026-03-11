Portbou invertirà 46.000 euros per renovar l’enllumenat del barri de la Muntanya
Gael Rodríguez, alcalde de Portbou, destaca que la inversió busca modernitzar l'enllumenat, reduir el consum energètic i resoldre problemes històrics al barri de la Muntanya
L’Ajuntament de Portbou invertirà aquest any 46.000 euros en la renovació de l’enllumenat públic del barri de la Muntanya i d’altres zones del municipi amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, modernitzar les instal·lacions i garantir un millor servei a la ciutadania. L’actuació, que es vol executar abans de l’estiu, es finançarà amb una subvenció del Pla d’Acció de la Diputació de Girona i amb recursos propis del consistori.
Una de les prioritats de la intervenció és resoldre les avaries recurrents que afecten des de fa temps el sistema d’enllumenat del barri de la Muntanya. En aquest àmbit, els treballs es faran als carrers Sant Jordi, Migdia, Tramuntana, Garbí i Nostra Senyora de Montserrat.
L’actuació també arribarà al nucli antic de Portbou, on es renovarà l’enllumenat en diversos carrers i espais del centre històric. En concret, les millores es faran al carrer del Teatre, carrer Unió, carrer Colón, carrer del Pou, carrer Pujada, carrer Colera, carrer de la Pau, carrer Carril, plaça Major, carrer de l’Església, plaça de Santa Maria i carrer Sant Jaume.
L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha subratllat la importància d’aquesta actuació i ha assegurat que "aquesta inversió ens permetrà modernitzar l’enllumenat públic, reduir el consum energètic i, sobretot, resoldre problemes que els veïns del barri de la Muntanya arrosseguen des de fa temps". En aquest sentit, ha afegit que "millorar els serveis bàsics i fer-los més eficients és una prioritat per a l’Ajuntament".
