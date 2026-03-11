Educació
Mestres i famílies valoren el taller d'estudi assistit de l'escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla com un suport clau per als infants
Aquest servei, iniciat aquest gener passat, està dirigit a famílies amb necessitats socioeconòmiques i en fan ús uns divuit infants del centre amb molt bons resultats
Des d'aquest curs, l'escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla ofereix un taller d'estudi assistit al qual assisteixen uns divuit alumnes del centre dividits per nivell en dos grups: alumnat de 4t i cicle superior, els dilluns i dimecres, i alumnat de cicle infantil i 3r, els dimarts i dijous, de 16.45 a 17.45 hores. Aquest és un servei finançat econòmicament per l'Ajuntament que no està pensat per a tot l'alumnat, ja que només se'n poden beneficiar famílies amb necessitats socioeconòmiques. El servei, que imparteixen dues monitores de Vilamalla -Mireia i Carla- coordinades amb les tutores de primària, es va impulsar, explica la directora del centre Vero Romero, en constatar com "la realitat socioeconòmica i educativa de l’escola posava de manifest la necessitat d’implementar recursos complementaris que garantissin l’equitat educativa". El taller d’estudi assistit suposava, per una banda, un recurs de suport directe per a l’alumnat amb més necessitats. Al mateix temps, també una oportunitat per millorar resultats acadèmics i hàbits d’estudi, així com un mecanisme per reduir desigualtats i afavorir la cohesió social.
Quan la direcció del centre educatiu va fer la proposta a l'Ajuntament es va considerar que aquesta actuació tindria un impacte positiu i directe en l’alumnat i en les seves famílies, i que podia ser un pas important cap a la consolidació de polítiques municipals de suport a l’educació inclusiva i equitativa. Així ho va creure l'Ajuntament que va crear una partida específica per fer-ho possible. I no s'equivocaven perquè els bons resultats ho avalen. "Aquest taller d'estudi assistit es valora molt positivament per part de l'equip docent i de les famílies, ja que s'ha vist una millora en el seguiment i resultats a l'aula. A part de fer els deures, també els ajuden a organitzar-se i a fer tècniques d'estudi", explica la directora de l'escola. Cal dir que les responsables del servei són dues professionals de Vilamalla que tenen estudis de la branca d'educació i això, com assenyala Vero Romero, també els dona una oportunitat i beneficia a joves del mateix poble.
La bona acollida entre les famílies la posa en evidència el testimoni de la Marta, mare de tres fills, que porta a la seva filla petita de sis anys al servei. "En el taller d’estudi, ella s’ho passa molt bé, juguen i, al mateix temps, aprenen molt. Per a mi és molt important perquè m’havia adonat que a la nena li faltava alguna cosa, però si m’hagués hagut de desplaçar potser no ho hauria fet", explica Marta qui afegeix que la nena "surt molt contenta, li encanta". El servei li va oferir la mateixa direcció de l’escola de Vilamalla. "Tot el que sigui aprendre i millorar és benvingut", afegeix la mare. Els resultats d’anar-hi dos dies a la setmana ja els han apreciat a l’aula, amb una millora substancial en la lectura. Marta és rotunda: "Per a nosaltres, aquest servei és un deu".
Qui també aprofita el taller són els dos fills d'Alba: una nena de set anys i un nen de 9. Alba explica que "els nens tenien complicacions amb l’estudi, estaven emocionalment baixos i necessitaven un suport que jo no els podia donar. Des que han començat han millorat molt amb les notes i el comportament a classe, els encanta". Al taller d'estudi assistit, els infants fan els deures i estudien sota supervisió acabant de consolidar els aprenentatges. Alba assegura que està molt contenta amb el servei i valora la implicació del centre educatiu.
