Successos
Jutgen el conductor begut que va atropellar i matar un matrimoni que travessava un pas de vianants a Roses
L'acusació particular demana 6 anys de presó, mentre que la fiscalia i la defensa sol·liciten una condemna de 3 anys
Marina López
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres el conductor que, anant begut, va atropellar i matar un matrimoni que travessava un pas de vianant a Roses el 8 de maig del 2021. L'acusat ha reconegut els fets, s'ha declarat "culpable" i ha admès que va beure alcohol en un pica-pica a la feina. El processat conduïa per la ronda de circumval·lació quan el cotxe que anava davant seu va reduir la velocitat per deixar passar els vianants. Llavors, l'home va accelerar per avançar-lo i va envestir la parella, que va morir com a resultat de l'impacte. El conductor va donar un resultat de 0,73 a la prova d'alcoholèmia. L'acusació particular demana 6 anys de presó, mentre que la fiscalia i la defensa sol·liciten una condemna de 3 anys.
L'acusat ha reconegut que el 8 de maig del 2021 conduïa sota els efectes de l'alcohol. Segons ha dit al judici, no beu habitualment, però aquell dia va ingerir alcohol durant un pica-pica que van fer a la feina.
Cap a les tres de la tarda, passava per la ronda de circumval·lació de Roses en un tram amb la velocitat limitada a 40 km/h. La carretera tenia dos carrils en direcció a la carretera comarcal i un carril en sentit contrari, cap al centre de la població.
Quan s'acostava al pas de vianants, el cotxe que tenia davant va reduir la velocitat per deixar passar el matrimoni. Llavors, segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia que l'acusat ha subscrit, el conductor va accelerar per avançar l'altre cotxe i va envestir la parella.
L'acusació ressalta que va fer aquesta maniobra "ometent les mesures de precaució a l'hora de conduir més elementals" i afectat pel consum d'alcohol, que va provocar que "no percebés" que hi havia dos vianants travessant en aquell precís moment.
Begut i amb excés de velocitat
A més, durant l'avançament va accelerar i va arribar a excedir el límit de velocitat. Segons la pericial dels Mossos d'Esquadra de Trànsit, conduïa a una velocitat d'entre 64 i 70 km/h per un tram amb el límit fixat en 40. Per això, va atropellar les víctimes "sense esquivar-les" i sense fer cap maniobra de frenada.
Com a resultat de l'impacte, l'home, de 63 anys, va sortir disparat a 17,7 metres del pas de vianants i la dona, de 67, a una distància de 25,5 metres. Ella va morir a l'instant i l'home poc després, de camí a l'hospital.
Quan els agents de la Policia Local de Roses van arribar al lloc de l'accident, van veure que el conductor tenia símptomes evidents d'anar begut. El van sotmetre a les proves d'alcoholèmia i va donar un resultat de 0,73 en la primera i de 0,63 en la segona. Per això, el van detenir.
Segons va transcendir en el moment dels fets, després de passar a disposició judicial el jutjat de guàrdia de Figueres el va deixar en llibertat, amb la retirada del permís de conduir i compareixences setmanals.
Al judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, el conductor ha fet servir el darrer torn de paraula per demanar perdó a la família de les víctimes, ha assegurat que està molt penedit, que no s'ha tornat a acostar "ni a l'alcohol ni als cotxes" i que viu "en una presó interna" des d'aleshores pels remordiments.
Peticions de condemna
La fiscalia, que inicialment demanava 4 anys de presó, finalment en sol·licita 3 perquè li aplica l'atenuant de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. L'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol en concurs amb dos delictes d'homicidi per imprudència greu. També vol que li prohibeixin conduir durant 4 anys i que perdi la vigència del carnet. La defensa, encapçalada per la lletrada Natàlia Frigola, s'hi ha adherit.
L'acusació particular, en nom de la família de les víctimes, vol una condemna de 6 anys de presó perquè considera que li han d'aplicar un article del Codi Penal que agreuja la pena en els homicidis per imprudència de "gravetat notòria".
La companyia asseguradora del vehicle ha indemnitzat amb més de 344.000 euros els familiars de les víctimes. El matrimoni tenia quatre fills en comú, així com germans. El judici ha quedat vist per a sentència.
