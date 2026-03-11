Successos
La Jonquera, entre els "punts crítics" d'una operació mundial contra el tràfic il·lícit de residus
La Guàrdia Civil, amb la coordinació de l'Europol, ha liderat una investigació que ha permés detenir 377 persones, 41 a l'Estat, i desarticular xarxes criminals dedicades al tràfic de residus als cinc continents
La Guàrdia Civil, amb la coordinació de l'Europol, ha liderat una investigació que ha permés detenir 377 persones i desarticular xarxes criminals dedicades al tràfic de residus als cinc continents. A l'Estat, el Servei de Protecció de la Natura del cos (SEPRONA), ha desarticulat 23 xarxes de tràfic il·lícit de residus i ha detingut 41 persones. Entre els fenòmens detectats es troben l'augment del comerç il·lícit de gasos refrigerants procedents d'Àsia i l'exportació il·legal des de la Unió Europea de vehicles al final de la seva vida útil, tèxtils i residus electrònics cap a Àfrica, Àsia i Iberoamèrica. L'institut armat ha identificat "punts crítics" d'entrada i de sortida, entre els quals destaquen la Jonquera i el port de Barcelona.
Aquesta operació s’ha batejat amb el nom de Custos Viridis i s’ha desenvolupat durant el 2025 amb la col·laboració de 71 països i diverses organitzacions internacionals.
Ha implicat 1.048 inspeccions a nivell mundial i s’han confiscat 127.149 tones de residus, amb un valor de mercat estimat de 31 milions d’euros.
També ha suposat l’aprehensió de 602 tones d’agents contaminants, incloent-hi mercuri, productes fitosanitaris i gasos d’efecte hivernacle, i la intervenció de gairebé deu milions d’euros en efectiu i comptes bancaris, a més de 130 vehicles i propietats.
Intervencions a l'Estat
Segons l’institut armat, Espanya exerceix un rol estratègic complex en aquest entramat, actuant simultàniament com a país d’origen, de trànsit i de destinació de residus.
En aquest context, la SEPRONA de la Guàrdia Civil ha dut a terme 23 operacions específiques contra el tràfic de residus i el mercat il·legal de gasos refrigerants, amb 41 persones detingudes o investigades. També ha detectat la gestió irregular de 77.410 quilograms de residus, ha localitzat 250 vehicles importats il·legalment i documents falsificats en més de 3.000 certificats de descontaminació de vehicles. A més, ha intervingut 5.400 quilos de gasos refrigerants d’efecte hivernacle.
Segons el cos, el tràfic il·lícit de residus "s’ha consolidat com un problema a nivell mundial, operant a través de circuits il·legals paral·lels". Aquestes xarxes criminals no només gestionen de manera fraudulenta residus urbans i industrials, sinó que recorren sistemàticament a la falsificació documental i al frau per moure materials perillosos, generant un impacte ambiental negatiu i riscos per a la salut pública.
En aquesta línia, la Guàrdia Civil ha identificat punts crítics d’entrada i sortida, com els ports d’Algesires, Barcelona, València i Santander, així com els passos fronterers d’Irun i la Jonquera, fonamentals per al control dels fluxos cap a la resta d’Europa i tercers països.
