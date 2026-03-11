Successos
Dos interns se suïciden en poques setmanes a la presó de Figueres
L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans critica “l’augment de l’aïllament” als centres penitenciaris
Tres interns s’han llevat la vida a les presons catalanes en poques setmanes aquest 2026, segons ha avançat Públic i ha confirmat l’ACN de fonts del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. Justícia ha concretat que dos es van suïcidar, entre febrer i març, al Centre Penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, i un altre a Quatre Camins, a Granollers, aquest mes de març. Alhora, ha precisat que dos dels presidiaris estaven al Departament Especial de Règim Tancat. Per la seva part, l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) ha criticat “l’augment de l’aïllament” a les presons de Catalunya i ha reclamat “més transparència en el dret a la informació”.
Justícia ha lamentat “profundament” les tres morts, perquè “qualsevol suïcidi en un centre penitenciari és un fracàs”. El departament ha assegurat que ha analitzat la situació “per millorar els sistemes de prevenció”. En aquest sentit, ha apuntat que, conjuntament amb el Departament de Salut, continuen treballant “per assolir l’objectiu que no hi hagi cap suïcidi” amb l’aplicació d’accions contemplades al Pla de Xoc, en vigor des de l’octubre del 2024.
La iniciativa inclou mesures com ara la participació activa dels interns amb una bústia d’avís, restringir l’accés a estris letals, habilitar espais alternatius menys restrictius amb videovigilància, intensificar la intervenció en departaments especials, garantir la connectivitat i el registre compartit de la informació, entre d’altres.
L’OSPDH ha detallat que dues de les tres morts estaven en aïllament i una altra en ingressos. L’entitat ha exigit “més transparència en el dret a la informació” sobre les circumstàncies dels fets i ha subratllat que “l’opacitat deshumanitza”.
Destitució “immediata” del director general
El sindicat Sicap Fepol ha exigit la destitució “immediata” del director general d’Afers Penitenciaris, Domingo Estepa. L’organització ha vinculat aquestes pèrdues de vida “a la manca de personal i la incompetència política”. A la vegada, ha assegurat que les morts “són la prova irrefutable que els departaments més sensibles estan totalment desbordats”. Sicap Fepol ha instat el conseller del ram, Ramon Espadaler, a “frenar unes polítiques suïcides per a la seguretat pública”.
