Afectacions al trànsit
L'aparició d'un esvoranc a la calçada obliga a tallar la C-260 en direcció a la sortida de Roses
La incidència s'hauria produït a causa del mal estat de la xarxa de clavegueram
L'aparició d'un esvoranc a la calçada ha obligat a tallar fins a nou avís la carretera C-260 en direcció a la sortida de Roses, en el tram comprès entre la rotonda del càmping Joncar Mar i la rotonda coneguda com "la banyera". La incidència s'ha produït a causa del mal estat de la xarxa de clavegueram, segons ha informat l'Ajuntament. La circulació de sortida del municipi es desvia per la ronda de Circumval·lació.
Durant aquest dimecres al matí, els serveis tècnics de l'Ajuntament estan duent a terme les inspeccions necessàries per determinar l'abast de la incidència, comprovar quin tram o quins trams del col·lector poden haver quedat afectats, aclarir-ne les causes i concretar les obres que caldrà executar per reparar-lo.
Un cop es coneguin les afectacions concretes, el consistori actuarà amb caràcter d'urgència per reparar-les. Serà aleshores quan es podrà restablir la circulació amb totes les garanties. La previsió de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis és que la restricció de trànsit s'allargui durant les setmanes vinents, mentre es duen a terme els tràmits de contractació i l'execució de les obres.
El tancament dels accessos ja ha estat degudament senyalitzat, així com els itineraris alternatius per als vehicles que surtin de Roses en direcció a Figueres.