Mobilitat
Renfe ofereix transport per carretera per la interrupció de la circulació de trens entre Figueres i Portbou per obres
Hi haurà 6.300 places d'autobús disponibles cada cap de setmana de tall ferroviari
Renfe estableix un pla alternatiu de transport per carretera durant els caps de setmana en què s’interromp la circulació ferroviària entre Figueres i Portbou, a causa de l’ampliació del període d’obres de renovació de la catenària que Adif hi executa. Les pròximes afectacions seran els caps de setmana del 14-15 i del 21-22 de març. La companyia disposa de deu autobusos els dissabtes i de dotze els diumenges, amb gairebé 6.300 places i combinant un servei directe per carretera entre Figueres i Portbou, amb d'altres que faran parades a les estacions de Vilajuïga, Llançà i Colera. Per garantir la fluïdesa del transbordament, la companyia ha programat la sortida dels autobusos amb l’arribada i sortida dels trens a Figueres i Portbou.
El pla alternatiu de transport busca garantir la mobilitat dels viatgers de les línies R11 i RG1 durant l'execució d’aquests treballs clau per substituir la catenària actual flexible per la rígida, que, segons la companyia, contribuirà a la millora de l'eficiència energètica del sistema i l’augment de la fiabilitat, seguretat i durabilitat de la infraestructura.
Aquest servei alternatiu per carretera s'està duent a terme durant diversos caps de setmana no consecutius des del passat mes d’abril, quan va començar l’actuació de millora de l’electrificació en aquest tram.
D'altra banda i per tal d'informar els viatgers sobre aquestes modificacions del servei, la companyia activa un reforç d'auxiliars d'informació i atenció al client en totes les estacions implicades. A més, implementa un reforç especial de senyalització per facilitar la circulació i millorar la visibilitat dels punts d'interès.
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Figueres, el quilòmetre zero de l'expansió de la graula a Catalunya
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
- Defuncions del 9 de març de 2026 a l'Alt Empordà
- VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
- Detenen un menor a Figueres per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada