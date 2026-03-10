Economia
L'Hostaleria de l'Alt Empordà reclama infraestructures adaptades a les necessitats del territori durant la Nit del Turisme celebrada a l'Escala
La 8a Nit del Turisme Empordanès premia l’Ajuntament de l’Escala, el Museu del Joguet, el restaurant El Roser 2 i els hostalers Xavier Sala i Agustí Viarnés
L’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà ha celebrat aquest dilluns al vespre a la Sala Polivalent de l’Escala la vuitena edició de la Nit del Turisme Empordanès, la trobada anual que reconeix trajectòries i iniciatives destacades del sector turístic i gastronòmic de la comarca.
Durant la vetllada s’han lliurat els premis Tramuntana, Tramuntana d’Honor, Empordà, Xavier Sagristà i Lluís Fernández, que posen en valor la qualitat, la trajectòria i la passió de professionals, institucions i entitats vinculades al turisme i a la restauració.
Els premiats
El premi Tramuntana d’Honor ha estat per a l’Ajuntament de l’Escala, en reconeixement a la promoció d’un producte local emblemàtic com és l’anxova i al suport a la restauració i al patrimoni cultural del municipi. El guardó també destaca la preservació de tradicions com les Festes de la Sal i de l’Anxova i la recuperació d’espais patrimonials com l’Alfolí de la Sal.
El premi Tramuntana s’ha atorgat al Museu del Joguet de Catalunya, liderat actualment per Pep Canaleta, en reconeixement a la seva contribució cultural i turística i a la preservació d’un patrimoni singular amb projecció internacional.
El premi Empordà ha estat per al restaurant El Roser 2 de l’Escala, fundat l’any 1982 i regentat actualment per Jordi Sabadí, amb la seva esposa Nuri Pons. El guardó reconeix una cuina d’arrels empordaneses, basada en el producte de proximitat i en la capacitat de combinar tradició i tendències culinàries contemporànies.
El premi Lluís Fernández ha reconegut l’empresari Xavi Sala, vinculat a la nissaga dels autocars Sala i destacat per la seva trajectòria en el sector de l’hostaleria des de ben jove. Entre altres projectes, va estar al capdavant de l’enyorat restaurant Imperial de Figueres i actualment impulsa El Portal de Bàscara juntament amb la seva filla Ariadna. El guardó posa en valor una trajectòria marcada per la passió, la innovació i el compromís amb l’hostaleria de la comarca.
I finalment, el premi Gastronòmic Xavier Sagristà ha estat per a l’empresari Agustí Viarnés, en reconeixement a la seva trajectòria al capdavant del restaurant Viarnés de Figueres. Fundat pels seus pares, Josep Viarnés i Margarita Juanola, l’establiment va esdevenir un referent de la cuina empordanesa i va ser reconegut per la Guia Michelin, apostant sempre pel producte de proximitat i la tradició culinària local.
Reivindicacions del sector
Durant la seva intervenció, el president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Miquel Gotanegra, va aprofitar l’ocasió per posar sobre la taula les necessitats d’infraestructures del territori. Gotanegra va recordar que l’autopista que travessa l’Empordà, inaugurada als anys setanta per facilitar la mobilitat i l’arribada de turistes, avui està destinada gairebé en exclusiva al transport de mercaderies i que el seu estat actual no respon a les necessitats d’una destinació turística de qualitat.
El president de l’entitat també va reclamar l’execució immediata de la sortida Figueres Centre, una infraestructura que considera imprescindible per connectar l’autopista amb l’Hospital de Figueres i amb l’estació del TAV. Igualment, va insistir en la necessitat de millorar la connexió entre l’Alt i el Baix Empordà, una reivindicació que considera clau per potenciar les sinergies entre els dos territoris i consolidar l’Empordà com una destinació turística unificada.
Una vetllada compl.eta
La vuitena Nit del Turisme Empordanès va comptar amb la participació del secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Víctor Puga; de la directora general de Turisme, Cristina Lagé; del diputat de la Diputació de Girona, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i alcalde de Figueres, Jordi Masquef; i de l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, entre altres autoritats.
L’acte també va incloure una ponència sobre intel·ligència artificial a càrrec de Toni Mascaró, CEO d’eMascaró, i la presentació d’un projecte per posar en valor els productes elaborats als parcs naturals, de la mà de Marc Vilahur, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
La vetllada es va tancar amb un còctel-networking a càrrec del col·lectiu La Cuina del Vent i amb música de Lia Jensen, DJ i violinista.
