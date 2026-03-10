Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Antoni AbadRiejuBarquetes de Sant PerePA Figueres bronzeCadaqués inèdit
instagramlinkedin

Medi ambient

L'Associació Platges Netes de Llançà s'acosta a les 80 accions ambientals amb una nova neteja a la platja del Port

En total, es van recollir 49 quilos de brossa diversa, sobretot petites restes i microplàstics

un moment de la neteja de la platja del Port de Llançà

un moment de la neteja de la platja del Port de Llançà / Platges Netes

Santi Coll

Santi Coll

Llançà

L'Associació Platges Netes de Llançà continua consolidant la seva tasca de sensibilització i preservació del litoral. Aquest diumenge, 8 de març, l'entitat va dur a terme una nova acció de neteja a la platja del Port, la número 78 des de la seva creació, una xifra que la situa a tocar de les 80 actuacions ambientals al municipi i el seu entorn.

La jornada es va poder celebrar amb normalitat després que la pluja donés una treva. En aquesta ocasió, la llevantada havia deixat bona part de les platges de Llançà cobertes de Velella velella, coneguda popularment com a barqueta de Sant Pere, un fenomen natural que ja s'ha produït altres vegades a la zona. A la platja del Port, aquest episodi va afectar aproximadament la meitat de la superfície.

Les barquetes de Sant Pere han aparegut a tot el litoral

Les barquetes de Sant Pere han aparegut a tot el litoral / Platges Netes

Els voluntaris van respectar aquestes restes animals naturals, ja que no s'hi havia d'intervenir, i van centrar els esforços en la retirada de residus. En total, es van recollir 49 quilos de brossa diversa, sobretot petites restes i microplàstics, dos dels principals contaminants que afecten els ecosistemes marins.

Col·laboració espontània

A la convocatòria, oberta inicialment a les persones inscrites prèviament, s'hi van acabar sumant famílies amb nens que passejaven per la zona i que van voler col·laborar en la neteja. La matinal va reunir un total de 20 voluntaris, en una participació que l'associació valora molt positivament.

Notícies relacionades

Un grup de voluntaris en un cartell d'agraïment de l'entitat

Un grup de voluntaris en un cartell d'agraïment de l'entitat / Platges Netes

Amb aquesta 78a actuació, Platges Netes de Llançà referma el seu compromís amb la conservació del medi ambient i manté el ritme d'un projecte ciutadà que, acció rere acció, s'acosta ja a la fita de les 80 intervencions al litoral llançanenc.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents