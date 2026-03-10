Periodisme digital
L'EMPORDÀ bat un rècord històric d'audiència digital i es posiciona entre els deu mitjans més llegits en català
Aquest febrer s'ha arribat als 415.662 usuaris únics i a les 2.096.408 pàgines vistes, segons dades de l'OJD
L'EMPORDÀ continua consolidant el seu creixement digital i ha tancat el febrer del 2026 amb un nou rècord d’audiència: 415.662 usuaris únics i 2.096.408 pàgines vistes, segons dades de l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD). D'aquesta manera, el nostre mitjà es posiciona per primer cop entre els deu diaris en català més llegits de Catalunya, traspassant els límits dels 68 pobles i els 142.000 habitants de la comarca.
Els 10 diaris més llegits en català el febrer
- El Nacional
- RAC 1
- Ara
- Grup Nació Digital
- Grup el Món
- Diari de Girona
- Betevé
- El Punt Avui
- Regió 7
- EMPORDÀ
Font: Oficina de Justificació de la Difusió (OJD)
L'evolució digital de l'EMPORDÀ durant els últims anys evidencia un creixement sostingut tant en audiència com en abast. Si es comparen les dades actuals amb les de l'anterior rècord d'audiència del nostre mitjà, assolit el maig del 2024, el salt és molt significatiu: aleshores es van registrar 344.065 usuaris únics i 1.145.425 pàgines vistes. Aquest creixement també es fa palès si es prenen com a referència les dades de fa cinc anys, el 2021, quan es registraven 122.000 usuaris únics i 485.000 pàgines vistes, segons dades de l'OJD.
Al mateix temps, la comparativa amb fa una dècada encara evidencia més aquesta progressió. El 2016, EMPORDÀ comptava amb 73.112 usuaris únics i 325.000 pàgines vistes. Això significa que, en deu anys, el mitjà ha multiplicat per gairebé per sis la seva xifra d'usuaris únics.
A aquestes xifres s'hi afegeix una comunitat de 80.000 seguidors a les diferents xarxes socials i 8.000 persones registrades a les newsletters.
Adaptar-se a les necessitats dels lectors
Cal destacar que l'EMPORDÀ avança de la mà de la filosofia de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany des de 2005 i que ha estat determinant en l’impuls digital del mitjà. Prensa Ibérica, sempre atenta als avenços tecnològics, ha afrontat amb vocació pionera els reptes de millora contínua i d’adaptació a les necessitats dels seus lectors. La innovació ha estat, des dels anys 70, una de les seves principals senyes d’identitat.
Actualment, les redaccions del grup treballen plenament connectades en xarxa i s’ha intensificat l’aposta per la digitalització, el desenvolupament multimèdia, l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial.
Un dels darrers projectes impulsats per Prensa Ibérica i l'EMPORDÀ és "A prop". En una societat cada vegada més marcada per la mobilitat, moltes persones senten que pertanyen a diversos llocs alhora i volen mantenir-se informades del que passa en tots aquests entorns que consideren propis. És en aquest context que neix "A prop", un nou producte digital d'informació hiperlocal que permet als lectors accedir, des d'un únic espai, a les notícies de fins a tres localitats o regions preferides i configurar així un diari personalitzat, amb una experiència senzilla, àgil i adaptada al seu dia a dia. Tot plegat, amb el suport de la fortalesa territorial de Prensa Ibérica i d'una oferta que ja inclou més de 1.000 municipis.
Més de 30 anys a Internet
"Més de 50 milions de persones de tot el món tenen accés a les informacions de l'Alt Empordà des del passat dijous. Són els usuaris d'Internet. El nostre setmanari ha posat en marxa, en període de proves, l'edició electrònica EMPORDÀ EN LÍNIA amb la col·laboració de l'empresa Intercom Serveis Informàtics". Amb aquestes paraules començava la notícia que, el 5 de desembre de 1995, anunciava l'arribada de l'EMPORDÀ a Internet, convertint-se així en la primera publicació gironina a entrar a la xarxa i en una de les capdavanteres de tot l’Estat, al costat de diaris com l’Avui, El Periódico, La Vanguardia, El Mundo i Sport. En aquell moment va ser tota una aventura, però el propòsit era clar: "No es tracta d'un luxe ni d'una banalitat, sinó d'una decidida aposta de futur", explicava el llavors director, Josep Maria Bernils. I, certament, ho va encertar. Perquè ara, des del futur, més de trenta anys després, podem afirmar que aquella aposta llavors disruptiva ha acabat sent tot un èxit. La prova més evident és el rècord d'audiència assolit aquest mes de febrer. I és que, el dia d'avui, l'edició digital de l'EMPORDÀ és líder a la comarca i ha estat capaç de crear una comunitat sòlida de lectors que segueixen la informació local les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
Cal destacar que, actualment, EMPORDÀ aposta per informació escrita, però també per noves narratives, com vídeos i reportatges multimèdia.
REPORTATGE EN FORMAT VÍDEO
REPORTATGES MULTIMÈDIA
- La força de l'art vivencial i guaridor de la fotògrafa Cristina Nuñez
- Mas Barris: el bressol de la indústria surera que es ven per 779.000 euros a l'Empordà
- 50 anys del Teatre-Museu Dalí de Figueres: una aproximació emocional i personal
- Hereus d’una tradició ancestral fan la lleva del suro a Cantallops
- 'Radera d’es taulell', el retrat de l’essència dels comerços de Cadaqués
- De l'Empordà a França: dos quadres dels anys 30 de les pastisseries Dauner es subhasten a París
- El Barbarossa de Roses, una història de llums i ombres
Aquests formats permeten explicar històries com mai s'havien explicat abans, però que també busquen arribar als públics més complicats de captivar, com ho són, per exemple, els joves. Perquè l'EMPORDÀ vol ser al costat de tothom i retratar fidelment i extensament la realitat d'una comarca complexa i polièdrica com és l'Alt Empordà.
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Figueres, el quilòmetre zero de l'expansió de la graula a Catalunya
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
- Defuncions del 9 de març de 2026 a l'Alt Empordà
- VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
- Detenen un menor a Figueres per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada