Media Ambient

Les barquetes de Sant Pere arriben a Sant Martí d’Empúries

Centenars de Velelles, més conegudes com a barquetes de Sant Pere, una espècie d’hidrozou semblant a la medusa, han aparegut a la deriva de les costes de Sant Martí d’Empúries, un fenomen destacat d’aquesta època de l’any

Les platges de L’Escala es lleven amb centenars de Velelles a la deriva després del «temporal de les faves».

Les platges de L’Escala es lleven amb centenars de Velelles a la deriva després del «temporal de les faves». / Basili Gironès Bofill

Carla Ventura Ponce

L'Escala

Després de dies de pluges i ventades, les platges de Sant Martí d’Empúries s’han llevat aquest darrer cap de setmana tenyides d’un color violeta-blavós que, ja intueixen els locals, es tracta d’un primer avís: la primavera cada vegada és més a prop. És un fenomen habitual a la Costa Brava, l’any passat va veure’s a platges de Palamós i Calella al febrer, i el 2024, a l’abril, a la pròpia l’Escala.

L’anomenat «temporal de les faves», un llevant característic que arriba a les platges catalanes per aquesta època de l’any, ha arrossegat centenars de Velelles (de nom científic, Velella Velella), o també barquetes de Sant Pere, cap a la costa. D’aquesta manera, les platges han quedat cobertes per un ésser viu invertebrat ben curiós.

D’entre uns 3 i 8 centímetres, la Velella es tracta d’un hidrozou ovalat i pla, que sovint es confon amb una medusa a causa dels seus tentacles urticants, inofensius pels humans i que els serveixen per alimentar-se. Viuen a alta mar formant grans grups homogènics. Plegades es desplacen impulsades pels corrents i el vent, que aprofiten la seva forma de vela per dur-les a la deriva.

Notícies relacionades

L’aparició d’aquesta espècie no només un bon senyal pel que fa a un medi ambient en equilibri, també és indicador de l’arribada de la primavera; la seva presència, juntament amb la d’altres organismes que habiten les nostres costes, és necessària per a mantenir l’equilibri entre les espècies. De fet, la Vellella, un cop es descomponguin, seran l’aliment per a espècies de peixos diversos.

