8M – Dia Internacional de la Dona Treballadora
“Conciliar no hauria de ser un luxe, sinó un dret de totes les dones”: la lluita d’una mare amb una filla amb diversitat funcional
La història de l’empordanesa Anna Perich evidencia les renúncies professionals i les dificultats que afronten moltes mares per poder cuidar la família
El seu testimoni és també un recordatori que darrere de la paraula conciliació hi ha històries quotidianes de sacrifici, responsabilitat i amor incondicional
En el marc del Dia Internacional de la Dona, la història de l’empordanesa Anna Perich posa rostre a una realitat sovint invisible: la dificultat de conciliar la vida laboral i familiar quan la maternitat es combina amb la cura de familiars dependents. Mare d’un fill adult, mare d’acollida d’una nena amb diversitat funcional i cuidadora dels seus pares amb dependència, la seva experiència evidencia les renúncies professionals i obstacles que encara afronten moltes dones per poder treballar i cuidar alhora.
Mare d'acollida permanent
La història de l’empordanesa Anna Perich ho evidencia amb brutal sinceritat. Anna és mare biològica d’un fill de 26 anys i mare d’acollida permanent d’una nena amb discapacitat des del naixement. A més és filla única i té a càrrec els seus dos pares amb necessitats especials: el pare amb Alzheimer i una mare amb dependència. Aquesta combinació és la punta de l’iceberg d’una vida marcada per la responsabilitat, el sacrifici i l’amor cap a la seva família. "Quan em vaig separar del pare del meu fill, vaig haver de replantejar-me la vida laboral".
Món del turisme
Treballar en empreses privades, especialment del món del turisme, era incompatible amb la maternitat: caps de setmana i festius eren dies laborables, precisament quan els nens tenen vacances a l’escola. "Era totalment inviable. Si ets mare, vols treballar, tens fills petits i estàs sola, és gairebé impossible", explica.
De professió periodista i integradora social, l’Anna va optar per preparar unes oposicions a l’administració pública. Des d’allà, diu, ha pogut accedir a reduccions de jornada i permisos especials, imprescindibles per cuidar la seva filla amb diversitat funcional. "Aconseguir aquests drets no va ser fàcil". Reduccions parcials, informes mèdics, justificants i negociacions constants van ser necessaris per poder sostenir la vida familiar i laboral. Anna Perich relata que la seva nena és autista i té un trastorn greu de la conducta alimentària. "Ha requerit ingressos hospitalaris i atenció contínua fins al punt que no pot quedar-se sola ni al menjador de l’escola". La conciliació és literalment un malabarisme de temps i recursos: "si no hi soc jo o la persona que fa el rol d’àvia, la Montse, ningú més pot substituir-me, I això és cada dia".
Desplaçaments diaris
El fet que per feina s’hagi també de desplaçar, sovint a Girona i a Figueres significa una complicació afegida. I tot això cal coordinar-ho amb horaris escolars, teràpies especials i les necessitats de la seva filla. Recalca que "si no fos perquè treballo amb una reducció de jornada a l’administració pública, tot això seria impossible. En una empresa privada ni tan sols ho entendrien. T’has d’inventar excuses, negociar horaris impossibles i encara així et jutgen, t’exclouen, i moltes vegades, t’obliguen a triar entre la teva carrera i els teus fills", denuncia.
Renunciar
L’Anna parla clar: moltes dones han de renunciar a llocs que els agradarien, a promocions o projectes professionals, simplement per poder ser mares presents. "A vegades penso que la societat encara ens diu: 'Tu no pots tenir fills i tenir una carrera professional alhora'. I això és injustíssim. No és una qüestió de capacitat, és una qüestió de drets. Hem de poder conciliar sense haver de renunciar allò que som", diu.
Per a l’Anna, ser mare d’acollida és més que una responsabilitat: és la seva vocació, el seu compromís amb la vida i amb els valors que vol transmetre. "Això no és una feina, és el que em fa créixer com a persona. I he hagut de posar la meva vida professional en pausa per poder estar amb la meva nena. La conciliació no és només un horari flexible, és una necessitat vital". I el relat es torna encara més dur quan parla dels reptes mèdics i emocionals que comporta tenir un infant amb diversitat funcional: ingressos hospitalaris, teràpies constants, i situacions de risc com l’agressió que va patir la seva filla fa dos anys en un centre especialitzat. "Això és el que la gent no veu: no són només horaris, són vides que depenen de tu. I has de poder estar allà sempre", explica amb una barreja de dolor i orgull.
L’Anna reivindica: conciliar no hauria de ser un luxe. Hauria de ser un dret per a totes les dones. La seva experiència evidencia que la desigualtat encara persisteix i que hi ha empreses que no entenen la complexitat de ser mare, qüestionant la capacitat de les dones per ser mares i professionals alhora. "Encara avui, moltes dones esperen tenir estabilitat laboral abans de tenir fills. És una lluita constant. Jo he hagut de renunciar a moltes coses, però he triat estar amb la meva filla. I no me’n penedeixo. Però això no hauria de ser una elecció: hauria de ser possible viure la maternitat i la professió amb dignitat".
