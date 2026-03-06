Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tallada la GIV-6226 a Garrigàs per inundacions

També s'ha barrat el pas a la GI-552 a Riells i Viabrea, a l’N-260 a Riudaura i a la GI-543 entre Espinelves i Arbúcies

Diverses fulles a terra a causa de la pluja, en una imatge d'arxiu.

Diverses fulles a terra a causa de la pluja, en una imatge d'arxiu. / Kike Rincón - Europa Press

ACN

Garrigàs

El Servei Català de Trànsit ha informat que es troba tallades la GIV-6226 a Garrigàs (Alt Empordà) i la GI-552 a Riells i Viabrea (Selva) per inundacions de la calçada a causa de les pluges intenses que es registren en aquesta zona des de fa hores. A més, en aquest cas per despreniments, hi ha un carril tallat i pas alternatiu a l’N-260 a Riudaura (Garrotxa) i a la GI-543 entre Espinelves (Osona) i Arbúcies (Selva).

