Tallada la GIV-6226 a Garrigàs per inundacions
També s'ha barrat el pas a la GI-552 a Riells i Viabrea, a l’N-260 a Riudaura i a la GI-543 entre Espinelves i Arbúcies
Garrigàs
El Servei Català de Trànsit ha informat que es troba tallades la GIV-6226 a Garrigàs (Alt Empordà) i la GI-552 a Riells i Viabrea (Selva) per inundacions de la calçada a causa de les pluges intenses que es registren en aquesta zona des de fa hores. A més, en aquest cas per despreniments, hi ha un carril tallat i pas alternatiu a l’N-260 a Riudaura (Garrotxa) i a la GI-543 entre Espinelves (Osona) i Arbúcies (Selva).
