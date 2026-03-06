Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Roses incorpora una unitat canina i una de dron per "reforçar" la seguretat

L'Ajuntament ha contractat diverses actuacions amb empreses externes com a prova pilot

El servei caní que es va fer servir durant el Carnaval de Roses.

El servei caní que es va fer servir durant el Carnaval de Roses. / Ajuntament de Roses

ACN

Roses

La Policia Local de Roses ha incorporat els serveis de dron i d'unitat canina per "reforçar" la seguretat al municipi. L'Ajuntament ha contractat dotze actuacions a través d'empreses externes especialitzades, que serviran com a prova pilot amb l'objectiu de valorar els resultats i implantar-ho de manera definitiva en un futur. La regidora de Protecció Civil, Olga Simarro, afirma que la mesura respon "a la voluntat de l'Ajuntament de continuar avançant cap a un model de seguretat més modern, eficient i orientat al servei públic, augmentant la capacitat de prevenció i detecció, reforçant la seguretat en zones sensibles i optimitzant els recursos".

En relació a la unitat canina, el servei permetrà disposar de binomis on intervenen gossos amb el seu guia, acompanyats en tot moment per agents de la policia local. Els gossos són principalment pastors belgues malinois, pastors holandesos i pastors alemanys, ensinistrats prèviament per un centre d'educació canina integral, que els prepara per a les seves funcions. En el cas de Roses, aquestes se centren principalment en dos àmbits: detecció de substàncies estupefaents i patrullatge preventiu.

Per a la detecció d’estupefaents, estan entrenats per a localitzar cànnabis, haixix, cocaïna i heroïna i poden intervenir en registres de vehicles i locals, en serveis preventius en entorns escolars, en dispositius policials especials que es realitzen en esdeveniments multitudinaris, o en punts sensibles on es detecti consum o tràfic de drogues.

Pel que fa als patrullatges preventius, els gossos reforçaran la presència policial en zones comercials i turístiques, àrees amb més "conflictivitat", esdeveniment esportius, festius o culturals, o punts on es produeixen botellots o concentracions juvenils.

A més, la unitat pot realitzar exhibicions i xerrades educatives en centres escolars i entitats socials, fomentant la prevenció i la proximitat policial.

Unitat de drons

Per altra banda, la nova unitat de drons ha de permetre ampliar la capacitat operativa de la Policia Local en àmbits com la vigilància preventiva en zones de difícil accés, la cerca de persones desaparegudes, el control d'aglomeracions i esdeveniments, el suport en emergències i dispositius de protecció civil, o en tasques de supervisió del litoral i dels espais naturals del terme municipal.

El servei de dron utilitzat durant el Carnaval de Roses.

El servei de dron utilitzat durant el Carnaval de Roses. / Ajuntament de Roses

La unitat compta també amb un agent de la Policia Local format oficialment a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

TEMES

