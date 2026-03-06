Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Paneque assegura que la setmana vinent es restablirà la normalitat horària en l'AVE entre Figueres i Barcelona

La consellera assenyala que estan treballant per incrementar el nombre de places i de freqüència com demanen els usuaris

Imatge d'arxiu de l'estació de Figueres-Vilafant.

Imatge d'arxiu de l'estació de Figueres-Vilafant. / Josep López

Gerard Vilà

La Bisbal d'Empordà

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la setmana vinent s'haurà restablert la normalitat horària en l'alta velocitat entre Figueres i Barcelona. Paneque ha explicat que els retards venien condicionats perquè els trams amb velocitat més baixa afectava les rotacions dels maquinistes i, de retruc, als usuaris. Des del Departament, però, han pogut solucionar aquests problemes i això permetrà que a partir de la setmana que ve ja no hi hagi retards en els combois. El que no s'ha pogut aconseguir encara, però, és un increment de places com a Lleida, ni tampoc de freqüències, tal com reclamen els usuaris i que Paneque veu com una demanda "justa". En aquest sentit, la consellera assegura que hi estan treballant.

Sobre la possibilitat de posar en calendari d'incrementar les places o les freqüències, però, Paneque ha evitat fixar-ne cap. Amb relació a Rodalies, la consellera també ha explicat que preveu que en els " dies vinents o setmanes" estigui recuperat el servei entre Blanes i Maçanet-Massanes, a la Selva, i que actualment s'ha de fer amb autobús llançadora. A banda, també ha explicat que segueixen invertint en l'R11, especialment entre Figueres i Portbou i ha assenyalat que aquesta és la xarxa a la qual més diners destinen. 

Finalment, Paneque també ha celebrat que el 16 de març s'obrirà tota la línia de l'R-4 sense interrupcions. El restabliment arriba després de setmanes d’alteracions i restriccions al servei per les obres que s’estan executant des de l’accident ferroviari de Gelida del 20 de gener.

