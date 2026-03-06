"Revolució Turística 2.0"
L'agrupació d'empresaris de Roses reclama millorar la mobilitat, la connexió amb el TAV i un carril bici.
En la cinquena sessió del cicle de xerrades sobre turisme constaten la necessitat d'adaptar-se i estudiar què necessita el municipi
Carme Vilà
L'Associació d'Empresaris de Roses-Cap de Creus reclama replanificar la mobilitat, una connexió directa amb el TAV i l'execució immediata del carril bici. La demanda s'ha formulat en el marc de la cinquena sessió del cicle Xerrades per a la Revolució Turística 2.0, que es va celebrar aquest dimecres a l'Hotel 1935 de Roses i que va comptar amb la participació, com a ponent, del director general de TEISA, Àlex Gilabert. L'elevat trànsit, la manca de connexions en bus amb punts d'interès i entre poblacions i la connexió amb el TAV són algunes de les mancances que denuncien.
Al llarg dels diferents debats que s'han anat celebrant, l'empresariat rosinc associat ha posat el focus en temes que afecten el sector. L'objectiu és trobar solucions, impulsar millores i instar l'administració a implicar-s'hi. Els empresaris han cridat els alcaldes a oposar-se al decret llei que eliminarà els habitatges d'ús turístic, han plantejat propostes per retenir talent i cobrir perfils professionals i han alertat de la necessitat d'actualitzar el planejament urbanístic. En aquesta darrera sessió, es va parlar de mobilitat.
El president de l'Associació, Miquel Gotanegra, va insistir en la necessitat d'un replantejament profund. “Hem de fer un replantejament i un estudi en profunditat del que necessita Roses”, va subratllar, tot destacant que el municipi supera els 150 quilòmetres de carrers i presenta una complexitat que exigeix una planificació moderna i coordinada.
Durant el debat es va posar de manifest que el Pla Director de Mobilitat de les Comarques Gironines és del 2009. Per als empresaris, això evidencia la necessitat d'actualitzar els instruments de planificació i adaptar-los a les noves infraestructures i a l'evolució del municipi.
Àlex Gilabert va remarcar que la mobilitat és un element clau per garantir una oferta turística de qualitat. El director general de TEISA va defensar que també és essencial per fomentar la sostenibilitat ambiental i millorar la qualitat de vida.
Connexió a l'alta velocitat
Entre les prioritats que es van posar sobre la taula hi ha la creació d'una connexió directa entre l'estació del TAV de Figueres i Roses. També reclamen una millor coordinació amb el transport interurbà que connecti amb Empuriabrava i Castelló d'Empúries.
L'associació reclama una connexió òptima amb el tren d'alta velocitat. “El que no pot ser és que no estiguem perfectament connectats amb el tren d'alta velocitat. Si volem excel·lència, la mobilitat ha d'estar ben coordinada”, va afirmar el president de l'associació.
Els empresaris també proposen reforçar el transport en bus cap a zones com Montjoi, les cales o l'Almadrava. L'objectiu és ordenar l'accés als espais naturals, fomentar que els visitants en gaudeixin i facilitar el trasllat dels treballadors.
43.000 viatgers anuals
El servei urbà de Roses registra uns 43.000 viatgers anuals. Actualment, “la mobilitat ens costa 300.000 euros i hem d'intentar aprofitar-los al màxim. Hem de potenciar l'ús del bus i incentivar els turistes que pernocten perquè el facin servir”, va assenyalar Gotanegra.
Gotanegra va plantejar vincular la taxa turística al transport urbà mitjançant un sistema digital amb codi QR. Això permetria als visitants allotjats utilitzar gratuïtament el bus. “Si ens creiem la mobilitat sostenible, hem de generar incentius reals”, va afegir.
Execució immediata del carril bici
Pel que fa a la mobilitat activa, l'entitat reclama l'execució immediata del carril bici. Especialment, demana la connexió directa entre Santa Margarida i el Port de Roses. “Aquest aspecte ha de ser una prioritat”, va subratllar el president, que també va defensar que Roses ha d'anar reduint progressivament l'espai destinat a aparcament i transport privat per guanyar superfície per al ciutadà.
Gotanegra va concloure que cal actuar amb valentia i celeritat. Tot i reconèixer la bona predisposició de l'Ajuntament, va afirmar que “hi ha bona col·laboració, però hem de ser valents i actuar amb celeritat”.
El carril bici de Santa Margarida
La manca d'un carril bici és un tema que fa anys que està sobre la taula. El 2020, la consulta pública del Pla de Millora de la Circulació per implementar a Santa Margarida ja va exposar la proposta de crear un carril bici en aquest sector, un dels punts de Roses amb una problemàtica important de trànsit.
La proposta preveia un recorregut d'aproximadament un quilòmetre. El traçat havia d'anar de l'avinguda de Santa Margarida, a tocar de la C-260, fins al Clot dels Franquets, passant per l'avinguda de la Platja.
