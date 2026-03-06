Successos
Enxampen un camioner a la Jonquera per 59 infraccions i multen l'empresa amb 47.000 euros
El vehicle va quedar immobilitzat fins que l'empresa pagui la sanció
L'aparell tacògraf no estava homologat
Els Mossos d'Esquadra han enxampat un camioner a la Jonquera que havia comès 59 infraccions administratives de transports i han denunciat l'empresa. Els agents el van localitzar en un control de transports que havien establert al punt quilomètric 7 de l’AP-7, en sentit Barcelona.
El 4 de març cap a les 10 del matí van aturar un camió i de seguida van veure que l’aparell tacògraf que portava no estava homologat per registrar els temps de conducció i de descans. Després de comprovar la descàrrega de dades de la targeta del conductor, els mossos van veure que aquell dia portava conduïdes més de 13 hores sense fer el descans reglamentari.
En analitzar les jornades anteriors, van veure les altres infraccions, gairebé totes per incomplir els temps de conducció i descans, amb jornades de més de 15 hores de conducció i temps de descans diaris inferiors a 6 hores. Aquest fet va suposar que l'empresa responsable fos denunciada amb un import de 47.011 euros.
El vehicle va quedar immobilitzat fins que s'aboni l'import de les denúncies i el conductor hagi realitzat el descans pertinent.
