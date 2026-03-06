Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen un home amb 33 kg de marihuana al cotxe en una àrea de servei de l'AP-7 a la Jonquera

Es va posar nerviós en veure agents de l'ARRO i en l'escorcoll li van trobar la droga valorada en 60.000 euros

La droga localitzada durant l'escorcoll del vehicle a la Jonquera.

ACN

La Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Jonquera un home de 23 anys, sense antecedents, que duia 33 quilos de marihuana al cotxe. Els fets es remunten a l'1 de març cap a les 12 del migdia quan agents de l'ARRO estaven fent patrullatge preventiu a l'AP-7, concretament a l'àrea de servei Porta Catalana.

L'home, que estava amb el cotxe estacionat, en veure la presència policial es va posar nerviós, els agents el van identificar i van escorcollar el vehicle. Al maleter, hi van localitzar dues bosses grans de plàstic negre i, a dins, quatre bosses transparents plenes de marihuana. La droga tindria un valor al mercat il·lícit de gairebé 60.000 euros.

El detingut va passar a disposició del jutjat en funcions de Guàrdia de Figueres el 3 de març.

