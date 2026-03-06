Castelló d'Empúries tanca els accessos a les passeres del Riu Muga pel desembassament d’aigua del Pantà

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Imatge d'arxiu del Pont de la Muga a Castelló d'Empúries el 20 de gener de 2026.

Imatge d'arxiu del Pont de la Muga a Castelló d'Empúries el 20 de gener de 2026. / Marta Juncà

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

L'Ajuntament de Castelló d'Empúres informa que a conseqüència de l’augment del desembassament d’aigua del Pantà de Darnius-Boadella per la previsió de pluges, s’han tancat els accessos a les passeres del Riu Muga al seu pas pel municipi. Així mateix, es restringeix el pas de vianants als espigons d’Empuriabrava davant el perill de fort onatge, segons un post a la xarxa Instagram.

Aquestes mesures es prenen en el marc del pla INUNCAT per seguir l’episodi de pluges, ja que en algunes zones del nord-est de Catalunya, especialment a les comarques de Girona, es podrien acumular més de 200 l/m² en 24 hores.

El consistori aclareix que aquestes restriccions són temporals i per motius de seguretat. Així mateix, les autoritats recomanen no acostar-se a lleres de rius ni creuar guals mentre duri l’episodi de pluges. "Demanem a la ciutadania que respecti la senyalització i les indicacions".

