Nova escultura
Què són els "esquenapelats", els protagonistes de la futura escultura del giratori de la Platja de l'Escala?
L'obra, concebuda com un homenatge a la memòria marinera de la vila, s'ha escollit mitjançant un concurs en què s'han presentat 27 propostes
Una escultura en homenatge als esquenapelats, presentada pels artistes Josep Maria Viaplana Nogué, d'Arbúcies, i Esther Tenedor Solsona, de Caldes de Montbui, ha guanyat el concurs convocat per decidir quina figura es col·locarà al centre del giratori de la zona de la Platja, a l’Escala. Al certamen s’hi han presentat un total de 27 propostes.
L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, considera que el projecte guanyador suposa “un homenatge absolutament necessari del conjunt de l’Escala a totes les persones que s’han dedicat i es dediquen a la pesca i a la funció de port que havia tingut aquest espai, amb una importància clau per al naixement i el creixement de la població”.
Què són els esquenapelats?
La sorra de la Platja va fer la funció de port durant molts anys i els pescadors havien de posar les seves barques a l’aigua cada dia empenyent-les amb l’esquena, fet que va originar el sobrenom d’esquenapelats amb què es coneix els escalencs.
La proposta de Viaplana i Tenedor, en què es reconeixen les figures de diversos pescadors empenyent una barca, vol ser “un homenatge a la memòria marinera de l’Escala i, en especial, al gest col·lectiu dels antics pescadors que, abans de la construcció del port, empenyien les barques amb el mateix cos per varar-les i tornar-les a la mar”.
Segons el projecte presentat a concurs, “el projecte parteix d’aquest gest físic, dur i compartit, per transformar-lo en una imatge escultòrica contemporània, capaç de dialogar amb l’espai públic i amb la identitat històrica del municipi. L’obra representa un moment de tensió i cooperació, on la força individual només té sentit quan esdevé col·lectiva”. També afegeix que “el projecte Esquenapelats recupera aquest moment fundacional i el trasllada al present mitjançant una lectura contemporània. Les figures humanes, construïdes a partir de petites peces metàl·liques unides entre si, evoquen la idea que la força real neix de la suma d’elements individuals”.
Els artistes remarquen que “la pell escultòrica de les figures està formada per femelles d’acer inoxidable, petites peces industrials unides una a una mitjançant soldadura”, un sistema que “genera una textura orgànica i canviant, que reacciona de manera diferent segons la incidència de la llum natural i artificial”. “Cada peça individual és insignificant per si sola, però en conjunt construeix una estructura sòlida i expressiva, reforçant el concepte de comunitat”, assenyalen.
El projecte Esquenapelats fixa diversos objectius, alineats amb els valors patrimonials, socials i urbans de l’espai públic: posar en valor la memòria marinera de l’Escala; reivindicar l’esforç col·lectiu, la cooperació i el treball compartit; crear un element escultòric integrat al giratori del passeig marítim que reforci el caràcter singular de l’espai i millori la seva qualitat visual; transformar un gest quotidià del passat en una icona contemporània; i generar un punt de referència artístic que contribueixi a la difusió del patrimoni immaterial i a la lectura cultural del front marítim.
El concurs públic es va convocar a finals de l’any passat, després d’un procés participatiu en què més de mil veïns i veïnes van escollir que aquest espai s’havia d’omplir amb una obra artística que representés les arrels marineres de la vila. La nova escultura està previst que s’instal·li de cara a la tardor vinent.
