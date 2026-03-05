Medi ambient
L'anhel territorial de l'Alt Empordà per crear el Parc Natural de l'Albera comença a fer-se realitat
La Generalitat s'ha reunit a Espolla amb els representants municipals per posar fil a l'agulla a un projecte que té un ampli consens en el territori
Una notícia llargament esperada i reivindicada ha vist la llum, aquest dimecres, amb la primera trobada formal entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de l'Alt Empordà implicats en el projecte de creació del Parc Natural de l'Albera, que actualment té la consideració de Paratge Natural. Ha estat a Espolla, on hi ha la seu de l'espai protegit, on ha tingut lloc la primera reunió formal del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, amb alcaldes i regidors de tot l'àmbit que abasta el massís empordanès, des de la zona de la Jonquera fins a la part de l'Albera Marítima de Portbou, Colera i Llançà.
Compromís públic
D'aquesta manera, la Generalitat compleix amb el compromís que va adquirir l'actual Secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, durant l'acte unitari que va tenir lloc a Capmany per a demanar aquest Parc Natural i en el qual van participar els ajuntaments que donen suport a la iniciativa, els propietaris forestals, les entitats naturalistes i altres agents del territori. També van ser-hi presents destacats membres dels partits polítics catalans que estan d'acord amb el canvi de protecció de l'Albera, per a garantir-ne la gestió i evitar l'actual dispersió dels espais que abasta, com un puzle mal acabat. La unitat d'acció empordanesa ha estat determinant en tota aquesta reivindicació.
Marc Vilahur s'ha expressat obertament sobre el contingut d'aquesta trobada, assegurant estar "orgullós de poder anunciar que avui a Espolla hem donat el tret de sortida a la creació del Parc Natural i el Pla de Protecció de l'Albera. Donem resposta a un anhel territorial per posar en valor el massís de l'Albera, el seu litoral i les zones humides de fons de vall. Petició que es materialitza amb un procés de treball i diàleg que avui s'ha anunciat i que durarà anys, i que estem convençuts que amb unitat territorial present, arribarà a bon port".
Satisfacció municipal
Els alcaldes també han expressat la seva satisfacció a les xarxes socials per l'arrencada d'aquest procés que haurà de culminar amb el debat de la preceptiva Llei per a la seva aprovació per part del Parlament de Catalunya. La creació del Parc preveu la implicació del teixit social i empresarial, els propietaris i les administracions locals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi
- Detecten immobles amb la llum punxada, armes prohibides i drogues en dos dispositius del Pla Kanpai a l'Alt Empordà