El temps
Un temporal de llevant arribarà a l'Alt Empordà aquest dijous
Protecció Civil adverteix que l'acumulació de pluja pot superar els 100 l/m² en 24 hores al terç nord-est de Catalunya el dijous 5 de març
Una nova llevantada portarà pluges a l'Alt Empordà aquest 5 de març. Protecció Civil ha activat una prealerta per l'acumulació de pluja que pot superar els 100 l/m² en 24 hores al terç nord-est de Catalunya. A la comarca també bufarà el vent a prop de la costa i hi hi ha avisos de mala mar amb onades que poden arribar als 2,5 metres durant tot el dijous.
Fins a mig matí de dijous el cel estarà cobert o molt ennuvolat al litoral, al prelitoral i al quadrant nord-est, mentre que a la resta estarà entre mig i molt ennuvolat. A partir de llavors, la nuvolositat augmentarà de sud a nord i el cel quedarà cobert arreu a partir de migdia. Fins a mig matí s'espera precipitació a la meitat sud i est de Catalunya, i és possible al quadrant nord-oest. A partir de llavors, s'estendrà a tot Catalunya.
La pluja descarregarà amb intensitat moderada a l'Alt Empordà i es poden acumular quantitats molt abundants (entre 50 i 100 mm en 24 hores) o extremadament abundant (més de 100 mm). La precipitació podrà anar localment acompanyada de tempesta. La precipitació anirà acompanyada de fang.
Pel que fa al vent, bufarà de component est, entre llevant i gregal, moderat amb cops forts, i algun de molt fort, sobretot a la costa i a cotes altes. Al final del dia s'afeblirà lleugerament.
Divendres 6 de març
El divendres 6 de març ens aixecarem amb el cel entre molt ennuvolat i cobert, amb més clarianes durant la segona meitat del dia. Creixeran algunes nuvolades durant les hores centrals del dia.
S'espera precipitació a la meitat sud i est del país, que de forma més dispersa també arribarà a la resta del país. Descarregarà amb intensitat moderada, i és probable alguna tempesta. S'acumularan quantitats que poden ser abundants o molt abundants a l'Alt Empordà i a l'extrem sud. La cota de neu rondarà entre els 2.000 metres, si bé durant la tarda baixarà als 1.800 metres. La precipitació anirà acompanyada de fang. Pel que fa al vent bufarà de component est, entre llevant i gregal, moderat amb cops forts, sobretot a la costa i a cotes altes.
