Seguretat
Detecten immobles amb la llum punxada, armes prohibides i drogues en dos dispositius del Pla Kanpai a l'Alt Empordà
Els Mossos d'Esquadra van detectar nou connexions fraudulentes en tres blocs d'Empuriabrava, identificant 15 persones i detenint un home per infracció a la Llei d'Estrangeria
En una operació conjunta entre diferents cossos policials es van dur a terme sis controls policials a l’N-II i l’AP7 als municipis de la Jonquera, Borrassà i Pont de Molins
Un nou operatiu del Pla Kanpai es va dur a terme aquest febrer a l'Alt Empordà. El 27 de febrer agens dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Castelló, la Policia Nacional i tècnics de l'empresa elèctrica van dur a terme un dispositiu policial en tres immobles de la urbanització d’Empuriabrava, amb l’objectiu de comprovar possibles defraudacions de fluid elèctric i ocupacions d’habitatges.
Durant el dispositiu, que va comptar amb una trentena d’efectius, es van inspeccionar primer dos blocs de pisos on es van detectar 9 d’ells amb connexions fraudulentes al subministrament elèctric. Els tècnics de la companyia van procedir a desconnectar els comptadors. Es van identificar un total d’onze persones de les quals nou sumaven un total de trenta antecedents. Una d’aquestes persones, amb antecedents, va quedar detinguda per la Policia Nacional per una infracció a la Llei d'Estrangeria.
Posteriorment, es va inspeccionar un tercer bloc de pisos proper, en què el dia anterior, el dijous 26 de febrer, s’havia produït un incendi als comptadors d'electricitat motivat, presumptament, per una connexió fraudulenta. Fetes les comprovacions, efectivament aquest havia estat alterat i el comptador estava absolutament carbonitzat. En aquest bloc es van identificar un total de 4 persones.
Controls a la N-II i a l'AP7
El 25 de febrer efectius de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local de la Jonquera i Mossos d’Esquadra, amb les unitats canines, d’ordre públic, de trànsit, CCPD i l’helicòpter, van dur a terme sis controls policials a l’N-II i l’AP7 als municipis de la Jonquera, Borrassà i Pont de Molins.
Aquests controls estratègics tenien com a objectiu la lluita contra el tràfic de drogues, les armes, i els objectes i diners d’origen il·lícit, la immigració irregular, els requeriments policials, judicials o internacionals i aplicar la normativa de trànsit i transports del flux circulatori de sortida d’Espanya, així com la multireincidència.
Com a resultat, es van identificar 247 persones i es van controlar 146 vehicles, un total de 36 persones sumaven un total de 200 antecedents. Es van controlar 1.933 vehicles pel radar i dos d’ells van quedar denunciats per excés de velocitat. Es van interposar 25 denúncies per infraccions a la normativa de trànsit i tres positius per drogues. Es van inspeccionar cinc autobusos i tres van quedar denunciats per infraccions de transport. També es va detenir un home per usurpació de l’estat civil, ja que es va identificar amb documentació d’una altra persona. Es van aixecar set actes, cinc per armes prohibides i dos per possessió de drogues. Tres persones van quedar detingudes per infraccions de la Llei d’Estrangeria.
Pla Kanpai
El pla Kanpai té com a objectiu reforçar la seguretat i la convivència mitjançant la intervenció coordinada dels diferents cossos policials i els organismes competents, així com reduir el risc de reiteració delictiva i poder actuar preventivament sobre conductes reincidents, i la detecció de situacions que derivin en dinàmiques de multireincidència.
