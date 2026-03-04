Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dispositiu Culubret FigueresHub industrial xipsHabitatge joves LladóJoan JorqueraIncendi FigueresImmigració Empordà
instagramlinkedin

Denúncia

La CUP denuncia que el Ministeri de Defensa vol tancar el camí públic entre Sant Climent Sescebes i Cantallops

Dani Cornellà reclama que no s'hi col·loquin portes i insta al tancament "definitiu" de la base militar

El diputat Dani Cornellà i membres de la CUP darrere una pancarta.

El diputat Dani Cornellà i membres de la CUP darrere una pancarta. / ACN

ACN

Sant Climent Sescebes

La CUP denuncia que el Ministeri de Defensa vol tancar el camí públic entre Sant Climent Sescebes i Cantallops amb unes portes per "augmentar la seguretat" quan es facin exercicis de tir a la base militar. La formació remarca que el ministeri ha enviat una carta als consistoris i el diputat Dani Cornellà insta l'Ajuntament de Sant Climent a exigir que s'aturi la instal·lació de les portes: "La millor opció per garantir la seguretat de les persones que circulen amb vehicle o a peu pel camí és que s'aturin totes les activitats de tir a la base". Alhora, la CUP ha registrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya reclamant que no es facin exercicis amb arma de foc i apostant pel tancament "definitiu" de la base.

La CUP ha registrat la proposta de resolució perquè es debati i se sotmetin a votació diferents qüestions relacionades amb la base militar a Sant Climent Sescebes. Cornellà ha remarcat que, gràcies a la feina feta per la Plataforma Alto el foc a l'Albera, ja es va aconseguir limitar l'ús de cert armament al camp de tir més proper al poble d'Espolla, arran d'incidents amb projectils i artilleria llarga que van caure en terrenys no militars situats al costat de la base.

Ara, el que proposa la CUP és el tancament total del camp de tir per garantir la seguretat dels veïns que circulen pel camí públic, apuntant que "la millor solució és no realitzar cap exercici amb armes de foc".

A més, Cornellà ha afegit que volen que el Parlament insti el Ministeri a tancar aquesta base militar i retornar els terrenys expropiats l'any 1978 (1.380 hectàrees entre Sant Climent Sescebes i Espolla) als veïns, recordant que va representar-los la pèrdua d'un 62% del terme municipal de Sant Climent Sescebes i de la zona dels comuns d'Espolla.

Igualment, Cornellà ha criticat l'estat "d'abandonament i falta de gestió forestal" que posa en risc d'incendi tota l'Albera i ha afirmat que "cal revertir les expropiacions forçoses per recuperar l'activitat agrària i posar els terrenys a disposició del futur Parc Natural de l'Albera".

Notícies relacionades

Cornellà ha afirmat que Catalunya "sempre ha rebutjat la presència de l'exèrcit espanyol i s'ha posicionat en favor de la desmilitarització" i ha posat com a exemple l'aprovació de la moció 55/XI del Parlament de Catalunya. El diputat ha conclòs que la CUP demana que "que s'aturi el tancament d'un camí públic, les activitats armades i que es tanqui definitivament aquesta base militar espanyola".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
  2. Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
  3. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  4. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  5. Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
  6. Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
  7. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  8. Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi

Denuncien que el Ministeri de Defensa vol tancar el camí públic entre Sant Climent Sescebes i Cantallops

Denuncien que el Ministeri de Defensa vol tancar el camí públic entre Sant Climent Sescebes i Cantallops

Santa Maria de Palau: una "joia romànica" a l'Empordà que cal visitar

Santa Maria de Palau: una "joia romànica" a l'Empordà que cal visitar

El segueix un detectiu privat, l'acomiaden per treballar menys de 90 minuts i acaba indemnitzat amb 118.000 euros

El segueix un detectiu privat, l'acomiaden per treballar menys de 90 minuts i acaba indemnitzat amb 118.000 euros

El documental 'El Petitet' arriba a Figueres per donar suport a les persones amb miastènia i promoure la investigació

El documental 'El Petitet' arriba a Figueres per donar suport a les persones amb miastènia i promoure la investigació

"Fàrmacs com l'Ozempic haurien d'estar finançats per als nens"

"Fàrmacs com l'Ozempic haurien d'estar finançats per als nens"

Brussel·les avisa Trump pel xoc amb Espanya: “Qualsevol amenaça comercial a un estat membre és una amenaça contra la UE”

Brussel·les avisa Trump pel xoc amb Espanya: “Qualsevol amenaça comercial a un estat membre és una amenaça contra la UE”

Sánchez a Trump: “La posició del govern d’Espanya es resumeix en quatre paraules: No a la guerra”

Sánchez a Trump: “La posició del govern d’Espanya es resumeix en quatre paraules: No a la guerra”

Condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó un home per agredir sexualment les dues filles durant anys

Condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó un home per agredir sexualment les dues filles durant anys
Tracking Pixel Contents