Denúncia
La CUP denuncia que el Ministeri de Defensa vol tancar el camí públic entre Sant Climent Sescebes i Cantallops
Dani Cornellà reclama que no s'hi col·loquin portes i insta al tancament "definitiu" de la base militar
La CUP denuncia que el Ministeri de Defensa vol tancar el camí públic entre Sant Climent Sescebes i Cantallops amb unes portes per "augmentar la seguretat" quan es facin exercicis de tir a la base militar. La formació remarca que el ministeri ha enviat una carta als consistoris i el diputat Dani Cornellà insta l'Ajuntament de Sant Climent a exigir que s'aturi la instal·lació de les portes: "La millor opció per garantir la seguretat de les persones que circulen amb vehicle o a peu pel camí és que s'aturin totes les activitats de tir a la base". Alhora, la CUP ha registrat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya reclamant que no es facin exercicis amb arma de foc i apostant pel tancament "definitiu" de la base.
La CUP ha registrat la proposta de resolució perquè es debati i se sotmetin a votació diferents qüestions relacionades amb la base militar a Sant Climent Sescebes. Cornellà ha remarcat que, gràcies a la feina feta per la Plataforma Alto el foc a l'Albera, ja es va aconseguir limitar l'ús de cert armament al camp de tir més proper al poble d'Espolla, arran d'incidents amb projectils i artilleria llarga que van caure en terrenys no militars situats al costat de la base.
Ara, el que proposa la CUP és el tancament total del camp de tir per garantir la seguretat dels veïns que circulen pel camí públic, apuntant que "la millor solució és no realitzar cap exercici amb armes de foc".
A més, Cornellà ha afegit que volen que el Parlament insti el Ministeri a tancar aquesta base militar i retornar els terrenys expropiats l'any 1978 (1.380 hectàrees entre Sant Climent Sescebes i Espolla) als veïns, recordant que va representar-los la pèrdua d'un 62% del terme municipal de Sant Climent Sescebes i de la zona dels comuns d'Espolla.
Igualment, Cornellà ha criticat l'estat "d'abandonament i falta de gestió forestal" que posa en risc d'incendi tota l'Albera i ha afirmat que "cal revertir les expropiacions forçoses per recuperar l'activitat agrària i posar els terrenys a disposició del futur Parc Natural de l'Albera".
Cornellà ha afirmat que Catalunya "sempre ha rebutjat la presència de l'exèrcit espanyol i s'ha posicionat en favor de la desmilitarització" i ha posat com a exemple l'aprovació de la moció 55/XI del Parlament de Catalunya. El diputat ha conclòs que la CUP demana que "que s'aturi el tancament d'un camí públic, les activitats armades i que es tanqui definitivament aquesta base militar espanyola".
