Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rubau SpeedsterDocumental 'MUGA'Dalí PerpinyàEl Riuet l'EscalaCuidadora
instagramlinkedin

Una incidència a Figueres atura durant gairebé dues hores els trens de Rodalies cap a Barcelona

L’afectació a les línies R11 i RG1 provoca retards importants per un problema que els usuaris consideren crònic

Un panell informatiu aquest matí a l'estació de Girona

Un panell informatiu aquest matí a l'estació de Girona / Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Una incidència en el sistema de senyalització a Figueres ha obligat a aturar la circulació dels trens de Rodalies cap a Barcelona durant prop de dues hores aquest matí. El servei s’ha reprès cap a les vuit, amb la sortida del primer comboi en direcció a la capital catalana, previst inicialment per arribar a Girona a les 6.27 hores.

La incidència ha afectat les línies R11 i RG1. A l’estació de Girona, una informadora de RENFE ha distribuït bitllets gratuïts als usuaris —tal com va acordar el Govern que es faria fins al març— mentre els comunicava que hi havia una incidència a Figueres i que no es podia concretar l’hora de pas dels pròxims trens. Posteriorment, ha informat que un tren passaria cap a un quart de nou. També el comboi de la costa, previst per a tres quarts de set, ha acabat sortint a un quart de nou.

Els usuaris s’han mostrat indignats a l’estació de Girona per una problemàtica que, asseguren, es cronifica en el temps. Molts expliquen que han deixat de consultar els horaris perquè consideren que no són fiables.

Notícies relacionades

A aquesta situació s’hi suma, segons els passatgers, que els trens d’AVE circulen plens i acumulen retards que poden arribar fins als tres quarts d’hora.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  2. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  3. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  4. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  5. Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
  6. Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
  7. Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
  8. Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial

Nick Hornby: "No concebo un llibre de 500 pàgines sense acudits; fins i tot en un funeral algú riu"

Nick Hornby: "No concebo un llibre de 500 pàgines sense acudits; fins i tot en un funeral algú riu"

Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses

Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya un mes després de l’accident de Gelida

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya un mes després de l’accident de Gelida

Què ha passat fins ara a l’Iran? Els atacs que s’estenen pel Pròxim Orient i arriben a Xipre

Què ha passat fins ara a l’Iran? Els atacs que s’estenen pel Pròxim Orient i arriben a Xipre

Els joves de Lladó obren el debat sobre l’habitatge: “No volem marxar, però cada vegada és més difícil imaginar el futur aquí”

Els joves de Lladó obren el debat sobre l’habitatge: “No volem marxar, però cada vegada és més difícil imaginar el futur aquí”

David Martin, de Roses Tecnològic: “Abans dir friqui semblava un insult, però ara és una cultura de moda”

David Martin, de Roses Tecnològic: “Abans dir friqui semblava un insult, però ara és una cultura de moda”

Joan Jorquera acaricia la classificació per al Campionat d'Europa

Joan Jorquera acaricia la classificació per al Campionat d'Europa

Proposen un gran hub industrial de xips entre Vilamalla i el Far d'Empordà

Proposen un gran hub industrial de xips entre Vilamalla i el Far d'Empordà
Tracking Pixel Contents