Habitatge
Els joves de Lladó obren el debat sobre l’habitatge: 'No volem marxar, però cada vegada és més difícil imaginar el futur aquí'
Impulsen un espai de trobada intergeneracional per buscar solucions davant la manca d’oferta i els preus elevats, i per proposar mesures concretes
Lladó ha iniciat un procés participatiu per abordar un dels principals reptes del present i del futur: l’accés a l’habitatge. Impulsat per l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona i l’assessorament de la cooperativa Resilience Earth, el projecte vol diagnosticar la situació real al poble i construir solucions des del territori i amb la implicació de tota la comunitat.
Dissenyar polítiques locals
La iniciativa s’emmarca en el Programa d’Actuació Municipal en Habitatge (PAMH), amb l’objectiu de dissenyar polítiques locals adaptades a la realitat rural. Tot i que la crisi de l’habitatge és un fenomen generalitzat, a Lladó la situació presenta característiques pròpies que generen una preocupació creixent.
Parc d'habitatges grans i envellits
Segons les conclusions del procés, Lladó compta amb un parc d’habitatges molt grans i envellits, especialment al centre del poble. Hi ha persones grans que viuen soles en cases de dimensions considerables. Paral·lelament, es detecta una manca clara d’oferta de lloguer i un augment dels habitatges d’ús turístic. Tot i que les compravendes han crescut, el nombre de persones empadronades disminueix, un fet que evidencia que no sempre aquestes operacions responen a necessitats de residència habitual. En aquest context, molts joves expressen la voluntat de quedar-se al poble, però es troben amb dificultats reals per fer-ho. L’escassetat d’oferta i els preus inassumibles en relació amb els sous que perceben dificulten l’emancipació. Tal com van expressar en el manifest llegit durant una trobada recent: «Som un poble viu, amb comunitat i tradicions. No volem marxar, però cada vegada és més difícil imaginar un futur aquí». I afegien: «No ens agrada la idea d’haver de buscar fora de Lladó. Volem que els nostres fills puguin baixar a la plaça en un poble on hi ha comunitat i es fan coses».
Un problema que afecta tot el poble
La regidora d’Esports i Joventut, Maria Nicolàs, implicada en el procés també a nivell personal, recorda que el problema no és exclusiu del jovent: «És una qüestió que afecta tot el poble. Si volem continuïtat, cal implicar totes les generacions». De fet, alguns joves han hagut de marxar per manca d’habitatge o per preus no regulats i inassumibles. D’altres només han pogut independitzar-se gràcies a disposar d’un habitatge familiar. «En el meu cas, tinc 28 anys, busco pis i no en trobo», explica la regidora.
La trobada va reunir veïns de totes les edats. L’objectiu no era presentar solucions immediates, sinó obrir un espai de reflexió col·lectiva i conscienciació. Abans de la jornada, el grup motor que està format principalment per joves del municipi amb suport tècnic de la cooperativa, va impulsar una enquesta oberta per recollir dades sobre la situació real: si la població busca habitatge, en quin règim (compra o lloguer), quins preus considera assumibles, quines dificultats troba i quines alternatives li generen interès.
Entre aquestes alternatives, han despertat interès, models com les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i la masoveria urbana, fórmules que podrien adaptar-se a la realitat local i facilitar l’accés a l’habitatge sense dependre exclusivament del mercat tradicional. La jornada es va plantejar com un primer pas. El missatge final dels joves resumeix l’esperit del projecte: «No volem marxar. Volem quedar-nos. I volem fer-ho junts»
L’antiga fàbrica permetrà oferir parc públic i social
L’Ajuntament de Lladó ha situat l’habitatge com una de les prioritats del mandat i ja treballa en diverses línies concretes per augmentar l’oferta i facilitar l’accés al municipi. Una de les actuacions més destacades és la compra recent d’una antiga fàbrica a l’entrada del poble, una operació estratègica que permetrà destinar part dels terrenys a la creació d’habitatge públic i social.Aquest projecte s’integra en la redacció del nou planejament urbanístic, que contempla incrementar el parc d’habitatge assequible i donar resposta a les necessitats detectades, especialment entre el jovent i les famílies que volen establir-se al municipi.
Paral·lelament, el consistori també està treballant per desencallar altres immobles existents que fa anys que no han sortit al mercat. En aquest sentit, s’han iniciat contactes i negociacions amb propietaris privats per explorar fórmules que permetin mobilitzar habitatges buits i facilitar-ne la posada a disposició, ja sigui en règim de lloguer o a través de projectes d’interès social. A més, l’Ajuntament estudia mesures per regular el creixement del turisme rural amb l’objectiu d’evitar que aquest ús continuï reduint l’oferta residencial i garantir que el poble mantingui una població estable. Aquest conjunt d’actuacions busca reforçar l’arrelament, garantir el relleu generacional i assegurar que Lladó continuï sent un poble viu.
El programa d’Actuació Municipal en Habitatge (PAMH) té com a finalitat després de fer la diagnosi de la situació, un segon bloc centrat en l’organització i la programació de les polítiques municpals proposades al municipi. Ara el següent pas és quantificar el nombre i l’estat dels habitatges buits que hi ha a Lladó.
Subscriu-te per seguir llegint
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- L'Escala desencalla l'avantprojecte per urbanitzar el Riuet i abordar el problema de les inundacions