Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
El projecte Àrees verdes marines demostra la gran biodiversitat de la marina interior amb més de 200 espècies identificades
La biodiversitat dels canals d’Empuriabrava continua sorprenent. El segon cens subaquàtic dut a terme en aquest entorn ha confirmat la presència del nudibranqui del Pacífic Polycera hedgpethi, una espècie rara a Catalunya: fins ara només s’havia documentat en una altra ocasió al país. La troballa, amb més d’una vintena d’exemplars adults i diverses postes, apunta que l’espècie ja s’hi ha establert, convertint els canals en el segon punt confirmat a Catalunya després de la cita de Roses (2020).
Segona campanya després del primer cens, el 2025
Aquesta edició dona continuïtat a la primera campanya feta el 2025 en el mateix espai, quan es va dur a terme el primer cens de biodiversitat de la història dels canals d’Empuriabrava. Aquella prospecció, amb dos punts de mostreig (bocana i un canal interior amb més influència d’aigua dolça), va registrar més de 125 espècies i va deixar algunes observacions destacables: des de la presència de cavallets de mar i de la salària (Salaria pavo), fins a l'anècdota d'un cranc blau devorat per un pop. També s’hi va constatar una gran abundància de clavellines (Clavelina lepadiformis) i, associades a aquestes, moltes planàries (Prostheceraeus moseleyi), el seu depredador.
Ara, el nou mostreig consolida el potencial d’aquest “mar urbà”: els investigadors ja han identificat més de 200 espècies diferents, un registre que reforça el valor ambiental i científic dels canals dins el litoral empordanès.
La iniciativa està impulsada per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través del projecte d’Àrees verdes marines, conjuntament amb el centre de busseig Lass Dive i la Marina d’Empuriabrava.
Els treballs de camp els ha executat un grup de biòlegs i fotògrafs submarins (fotosubs), coordinats pel biòleg Boris Weitzmann i Xavi Munill. També hi han participat Marc Giménez, Jordi Batllori i Xavier Salvador, en representació de la plataforma de ciència ciutadana Minka.
Una espècie “rara” que podria actuar sobre un invasor
La presència de Polycera hedgpethi és el gran titular del segon cens. Els impulsors del projecte remarquen, a més, que aquest nudibranqui s’alimenta de briozous al·lòctons del gènere Bugula neritina, considerats invasors. Per això, apunten que no generaria un impacte negatiu sobre la biodiversitat local i, fins i tot, podria contribuir a controlar aquest organisme.
Entre les altres troballes, el cens ha detectat centenars d’exemplars de Philinopsis depicta, un cefalaspideu habitualment difícil d’observar perquè viu enterrat a la sorra. Segons el registre del mostreig, només es deixa veure en períodes de calma marina o durant l’època reproductiva, i el context d’anticicló hauria afavorit aquesta activitat.
Un ecosistema molt humanitzat, però amb un valor biològic notable
Els canals d’Empuriabrava funcionen com un hàbitat complex, on conviuen espècies pròpies del litoral mediterrani amb d’altres adaptades a entorns portuaris i salobres. L’estudi també ha constatat canvis recents al fons, amb una sedimentació notable i creixement de biofouling, excés de nutrients i variacions de salinitat després de pluges prèvies, factors que reforcen la necessitat de seguiment periòdic en un entorn especialment sensible.
En paral·lel, el projecte manté l’objectiu de donar visibilitat i valor a aquesta biodiversitat: el llistat d’espècies del 2025 ja es va publicar a Minka i els impulsors no descarten una exposició fotogràfica per mostrar el patrimoni natural d’aquest espai altament antropitzat.
El projecte
El projecte Àrees Verdes Marines és una iniciativa pensada per conèixer, posar en valor i afavorir la conservació de la vida marina en espais molt humanitzats com els canals d’Empuriabrava. La idea és tractar aquests ambients com a “hàbitats” amb interès ecològic i científic, i no només com a infraestructures nàutiques.
En la pràctica, el projecte combina campanyes de cens i seguiment de biodiversitat, documentació fotogràfica i divulgació, amb el suport d’actors del territori vinculats al mar. Les dades recollides serveixen per detectar espècies singulars o noves presències, entendre com canvia l’ecosistema amb factors com la salinitat, la sedimentació o els nutrients, i sensibilitzar sobre la importància de mantenir aquests espais en bon estat.
El resultat és una eina útil tant per a la gestió municipal com per al coneixement científic: convertir un entorn urbà com Empuriabrava en un punt de referència per observar com evoluciona la biodiversitat marina al litoral empordanès.
